България

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви

4 юли 2026, 22:49
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О бщина Дупница обяви тридневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Със заповед на кмета Първан Дангов се обявява тридневен траур, считано от понеделник, съобщи "24 часа".

Намериха тялото на второто дете, изчезнало във водите на река Струма

В знак на почит към паметта на починалите националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад "Свобода", ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от Община Дупница.

Градоначалникът Първан Дангов изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на загиналите. "В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда Община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии", съобщиха от Общината.

Припомняме, че в петък бабата, дядото и трите им внучета - братче и сестриче на 8 и 11 г., както и техният братовчед на 6 г. отишли на пикник край р. Струма в района на с. Пастух. Едно от децата е влязло в реката, но водата го повлякла. Да го спасят се втурнали другото дете и двамата възрастни, но те също били отнесени от течението в дълбоките води. На брега останало само 6-годишното дете, което стигнало до пътя, спряло случайно преминаваща кола и съобщило за трагедията. Веднага беше организирана издирвателна акция, като час по-късно двамата възрастни са намерени удавени. Около 22,30 ч. в петък е открито удавено момиченцето, а днес, около 18,30 ч. е намерено и тялото на момченцето. 

Източник: "24 Часа"    
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Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

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