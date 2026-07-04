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Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

23-кратната шампионка няма да играе рамо до рамо със сестра си Винъс заради тежка травма. Тенис легендата сподели емоционално съобщение в социалните мрежи и разкри пред феновете си стряскащи подробности за медицинските процедури по коляното си

4 юли 2026, 19:47
Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"
Източник: Getty Images

23-кратната шампионка от турнирите от Големия шлем Серина Уилямс се оттегли от надпреварата на двойки на "Уимбълдън", където трябваше да си партнира със сестра си Винъс Уилямс. Причината е контузия в коляното.

„Изключително ми е трудно да се откажа от турнира на двойки. Завръщането ми на корта беше истински подарък, а възможността още веднъж да играя рамо до рамо с Винъс означаваше всичко за мен. Направих всичко възможно, за да се подготвя, но за съжаление коляното ми просто не е готово за състезание", каза Серина.

"Особено съм благодарна на директора на турнира Джейми Бейкър и на целия екип на "Уимбълдън", че ми дадоха възможност отново да играя тук. Благодаря и на феновете за невероятната подкрепа, която направи това завръщане толкова специално. Единственото, което мога да кажа, е – следете за новини, когато дойда във вашия град", добави още тя.

Сълзи за Серина Уилямс на Уимбълдън
16 снимки
Серина Уилямс
Серина Уилямс
Серина Уилямс
Серина Уилямс

"На снимката със спринцовките се вижда течността, която беше източена от коляното ми след мача на сингъл... Ужас! Добрата новина е, че вече не би трябвало да имам толкова сериозен оток или натрупване на течност в коляното. Лошата е, че въпреки всички усилия просто не успях да подготвя коляното си за мача на двойки“, написа Уилямс в профилите си в социалните мрежи", заключи Серина.

Източник: БГНЕС    
Серина Уилямс Уимбълдън Контузия Проблеми с коляното Оттегляне от турнир Турнир на двойки Винъс Уилямс Тенис Голям шлем Спортна травма
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