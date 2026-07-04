Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

23-кратната шампионка от турнирите от Големия шлем Серина Уилямс се оттегли от надпреварата на двойки на "Уимбълдън", където трябваше да си партнира със сестра си Винъс Уилямс. Причината е контузия в коляното.

„Изключително ми е трудно да се откажа от турнира на двойки. Завръщането ми на корта беше истински подарък, а възможността още веднъж да играя рамо до рамо с Винъс означаваше всичко за мен. Направих всичко възможно, за да се подготвя, но за съжаление коляното ми просто не е готово за състезание", каза Серина.

"Особено съм благодарна на директора на турнира Джейми Бейкър и на целия екип на "Уимбълдън", че ми дадоха възможност отново да играя тук. Благодаря и на феновете за невероятната подкрепа, която направи това завръщане толкова специално. Единственото, което мога да кажа, е – следете за новини, когато дойда във вашия град", добави още тя.

"На снимката със спринцовките се вижда течността, която беше източена от коляното ми след мача на сингъл... Ужас! Добрата новина е, че вече не би трябвало да имам толкова сериозен оток или натрупване на течност в коляното. Лошата е, че въпреки всички усилия просто не успях да подготвя коляното си за мача на двойки“, написа Уилямс в профилите си в социалните мрежи", заключи Серина.