Свят

Италианската принцеса, която може да стане следващата първа дама на Франция

Романсът на Жордан Бардела с аристократична инфлуенсърка усложнява посланията му към работническата класа

4 юли 2026, 17:00
Италианската принцеса, която може да стане следващата първа дама на Франция
Бардела беше заснет на Гран при на Монако, отпивайки питиета и смеейки се с VIP гости заедно с приятелката си   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

К ралска титла. Начин на живот на космополитен богаташ. Офшорно състояние за милиони евро.

Бляскавият романс на френския крайнодесен лидер Жордан Бардела с италианска принцеса даде на критиците му неустоим повод за атака: че защитникът на работническата класа от „Национален сбор“ се сближава опасно много с тъкмо този елит, срещу който партията му твърди, че се бори, пише Politico.

Връзката между Бардела и Мария Каролина де Бурбон от Двете Сицилии, аристократична светска личност и инфлуенсър, се превърна в политически пасив за партия, която дълго време се представяше като гласа на обикновените френски избиратели срещу богатите и мощните.

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Още по-тревожно за поддръжниците на Бардела е, че връзката допринесе за първата му грешка пред камера от месеци насам – рядък пропуск за лидер, известен с медийната си дисциплина и строго контролирания си публичен образ.

Рискът стана видим в началото на юни, когато Бардела беше заснет на Гран при на Монако, отпивайки питиета и смеейки се с VIP гости заедно с приятелката си, докато Франция беше разтърсена от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче.

Попитан дни по-късно в праймтайма на телевизията дали пътуването е било неподходящо, като се има предвид, че е съвпаднало с мълчаливия марш за жертвата, Бардела се наежи.

„Това сериозен въпрос ли е?“, попита той. „[Мълчаливи маршове] има всеки ден.“

Въпреки че той изтъкна и желанието на семейството политици да не се присъединяват към демонстрацията, отговорът на Бардела предизвика враждебни заглавия, които порицаха 30-годишния крайнодесен член на Европейския парламент за твърдяната от тях липса на емпатия.

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Това предизвика безпокойство и в собствения му лагер.

„Тези кадри са грешка. Това е лоша поредица от събития“, каза представител на „Национален сбор“, на когото, както и на други цитирани в този материал, беше гарантирана анонимност, за да говори откровено по чувствителната тема.

Друга крайнодясна фигура, която междувременно се е отделила от партията, заяви, че опасността е в усещането, което Бардела е създал. „Това е опасно нещо в политиката“, каза източникът. „Липсата на емпатия, цинизмът. Не казвам, че при него е така, но това е впечатлението, което може да остави“, добавя източникът.

Засега епизодът не е повлиял особено на позициите на Бардела. Той остава фаворит за първия тур на президентските избори през 2027 г., а проучванията сочат, че би бил конкурентоспособен срещу центристките съперници на балотажа.

Но критиките тепърва започват. Бардела ще разбере на 7 юли дали ще стане кандидатът за президент на „Национален сбор“, ако петгодишната забрана за изборни длъжности на Марин Льо Пен бъде потвърдена на обжалването. Ако това се случи, личният му живот – и образът, проектиран от неговата партньорка – ще станат част от изпитанието дали той може да издържи на натиска на една президентска кампания.

Бардела, чрез своя комуникационен екип, отказа да коментира темата.

В по-ранно интервю за POLITICO той отхвърли предположението, че тя ще го придружава при политически пътувания.

„Вижте, тя не се занимава с политика“, каза той и добави: „Сега тя е до мен и е изключителна жена. Аз съм изключително щастлив и изключително влюбен“.

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„Приказка“

Бардела и Мария Каролина за първи път се появиха публично като двойка през април, когато бяха на корицата на лъскавото списание Paris Match. Но именно в Монако седмици по-късно връзката им се превърна от светска клюка в политически проблем.

Двамата се запознават през 2025 г. на предишно издание на Формула 1, което ги поставя в центъра на медийна буря. За семейство Бурбон от Двете Сицилии Монако е позната територия. Техният апартамент там е едно от няколкото жилища, разпръснати из най-ексклузивните дестинации във Франция и Италия. Семейството притежава замък в Сен Тропе, идилична къща в сърцето на Прованс, вила със зрелищна гледка в Сардиния и голям парижки апартамент срещу Айфеловата кула от другата страна на Сена, където могат да се наслаждават на ястия, приготвени от неаполитански готвач.

Възпитанието на 23-годишната принцеса контрастира с това на Бардела, който изгради политическата си идентичност около детството си в работническо семейство в предградията на Париж – история, която му помогна да се свърже с избирателите от индустриалните райони и средноголемите градове на Франция, където „Национален сбор“ от години изпреварва западащите центристки партии.

След корицата на Paris Match Бардела изгуби три пункта в проучване за популярност на френската агенция Odoxa – въпреки че остана най-популярният политик в страната с 35 процента положителни мнения.

Източник: Getty Images

Все пак някои в „Национален сбор“ отхвърлиха идеята, че връзката ще му навреди пред избирателите. Скоро след като новината за връзката се разчу, друг партиен представител предположи, че това може да се възприеме като „приказка“.

„Не мисля, че има влияние“, каза трети служител, близък до Бардела, няколко дни след гафа в Монако. Той посочи новопубликувано проучване на френската агенция Ifop, което прогнозира, че Бардела ще получи 36 процента от гласовете на първия тур на президентските избори, което е с 2 пункта повече спрямо предходния месец.

Любов и пари

Французите са известни с толерантността си към романтичния живот на своите лидери, който традиционно се смята за недосегаем за пресата. Никола Саркози преминаваше през шумeн развод, когато беше избран за президент, и бързо се ожени повторно за модела Карла Бруни след бурен романс. Неговият наследник Франсоа Оланд беше хванат да посещава любовницата си, актрисата Жюли Гайе – сега негова съпруга – на задната седалка на един от официалните скутери на президентството.

Има обаче едно нещо, което засяга дълбока струна във френската политика: парите.

А приятелката на Бардела има много от тях.

Мария Каролина е наследница на семейно състояние от над 130 милиона евро, държани в офшорни тръстове, според анализ на финансови отчети и съдебни документи, получени от френския вестник Le Monde. Тя е израснала между Париж, Рим и Монако и е била обучавана от частни учители – до 12 на брой, които често са пътували със семейството, според разкази на принцесата и нейната сестра.

Източник: Getty Images

Нито Бардела, нито Мария Каролина са крили вкуса си към луксозните дестинации за отдих, включително Монако – микродържавата, ценена от най-богатите в света заради пейзажите и изгодните данъчни правила – и Сен Тропе, където и двамата са прекарвали ваканциите си, преди да станат двойка.

В Instagram Мария Каролина публикува кадри от своя начин на живот и екстравагантни рокли. Тя рекламира луксозни марки и от време на време подчертава благотворителните организации, подкрепяни от семейството ѝ.

Попитана дали тя и по-малката ѝ сестра не се чувстват „откъснати от реалността“ по време на телевизионно предаване за кралски особи, Мария Каролина отговори: „ Не живеем на луната! Привилегировани сме, да, но това не ни пречи да искаме да работим, да имаме собствени проекти и да градим сами бъдещето си“.

Познат, който някога е бил поканен на годишното парти на семейството в Сен Тропе, казва, че Мария Каролина е „малко в свой собствен свят“, но е „много мила и готина… далеч не е глупава“.

Тя и сестра ѝ „са възпитани винаги да се държат по най-добрия начин, никога да не правят погрешна стъпка“, казва същият познат.

Мария Каролина, чрез своя адвокат, не отговори на запитването за коментар по тази тема.

Възходът на Жордан Бардела: От предградията на Париж до голямата политика
12 снимки
Жордан Бардела
Жордан Бардела
Жордан Бардела
Жордан Бардела

„Блясък и лукс“

Именно показната демонстрация на богатство може да навреди на Бардела, според първия цитиран по-горе представител на „Национален сбор“, който отхвърли тезата за „приказката“.

Личното богатство на Бардела е много по-малко, въпреки че е нараснало благодарение на хонорарите от книгите му: над 700 000 евро към юли миналата година, според финансовата му декларация пред Европейския парламент.

„Не виждам плюсовете, виждам минусите“, каза първият представител на „Национален сбор“ и добавя: „Ние сме в общество, което не обича прекаления лукс и парадирането“.

Контрастът е особено рязък, когато се направи сравнение с много от избирателите на „Национален сбор“. Партията има огромно предимство сред гласоподавателите от работническата класа с ниски доходи, събирайки 56 процента от намеренията за гласуване на първия тур в същото проучване на Ifop – с 20 пункта по-високо от резултата ѝ сред общото население.

Тази възможност не беше пропусната от левите опоненти на партията, които се борят за същия електорат и атакуваха Бардела заради кралската му връзка.

„Не съдя за връзката, но вярвам, че Жордан Бардела представлява политически и идеологически обрат в рамките на френската крайна десница, един ултралиберален обрат“, каза Пол Вание, депутат във френския парламент от радикалната лява партия „Непокорна Франция“.

„Изборите, които той реши да направи публично достояние, вече не са лични“, добави Вание.

„Връзката с принцеса, участието в международни събития на джет-сета. Това са политически послания“, казва Вание.

Самата Марин Льо Пен отдавна се прицелва в големите пари, критикувайки глобалните елити, които се срещат на места като Давос, докато печели избиратели, засегнати от затварянето на заводи и верижните ефекти от глобализацията в индустриалните сърца на Франция.

Миналата седмица депутатът Жан-Филип Танги – един от най-близките сътрудници на Льо Пен – напомни на репортерите една от нейните дългогодишни мантри по време на пресконференция относно платформата на партията за справяне с климатичните промени, за които „Национален сбор“ обвинява управляващия елит.

Льо Пен е описвала „два вида тоталитаризъм“, каза Танги. „Ислямисткият тоталитаризъм и тоталитаризмът на парите като управляваща сила, парите на всяка цена“.

В този контекст иронията на настоящата ситуация на Бардела не убягва на лоялните привърженици на Льо Пен, които се опасяват от политическите последици от неговата любовна история и от начина, по който той я управлява. Едно скорошно проучване на изследователската фирма Verian отправи предупредителен знак: Бардела беше политикът, който най-силно се свързва с елита, като 17 процента от респондентите заявиха, че той принадлежи към него.

Макар че резултатът може да се тълкува като знак, че поддръжниците на „Национален сбор“ виждат Бардела като принадлежащ към интелектуалния или бизнес елит, той също така показва двусмислието на термина сред френските избиратели като цяло и сред крайнодесните избиратели в частност, според генералния директор на Verian Лор Салвен, която ръководи проучването.

„Това, което поддръжниците на Нацоналния сбор критикуват в елита, не е толкова властта и привилегиите, колкото откъснатостта“ от ежедневната реалност, каза тя. Именно там Бардела „върви по тънък лед“.

Синя кръв

Има и друг начин, по който романсът на Бардела може да проработи в полза на части от крайната десница: като кралски символизъм, а не като бреме от принадлежност към елита.

Говорейки на митинг на крайнодесни активисти, близки до Идентитарното движение, бившият депутат от „Национален сбор“ Жан-Ив Льо Галу, който напусна партията преди години, приветства тази перспектива. „Ако той бъде избран, първата дама ще бъде пряк потомък на [основателя на кралската династия на Франция] Шарл Мартел. Това може само да ме радва“, каза той.

Родословното дърво на Мария Каролина я свързва директно с Луи XIV, френския „Кралят Слънце“ от 17-и век, въпреки че по-близките кралски претенции на семейството ѝ са към бившето Кралство на Двете Сицилии, което е включвало Сицилия и южната част на италианския полуостров.

Попитан по френската телевизия за възможността Бурбон да бъде първа дама, Бардела използва това, което се превърна в неговата основна защита на връзката: че тя не е свързана с пари, власт или политика, а с нещо много по-лично.

„Преди да бъде символ от най-висок ранг за всеки любител на френската история, тя е преди всичко човекът, когото обичам“, каза той и добави: „Изключително много се гордея с нея и се надявам, че френският народ ще има възможност да я открие и да я опознае“.

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