Vogue отсече: Хитът от 70-те, който се завръща с пълна сила в гардероба ни това лято

Р окли, популярни през 70-те години на миналия век, се завръщат на мода през лятото на 2026 г., уверява списание Vogue. Този сезон са модерни основни елементи от гардероба в бохо стил, характеризиращи се с богати цветове, ярки щампи, волани и ресни.

Плетени на една кука рокли, рокли с мини дължина и рокли тип „халтер“ (рокли с отворен гръб и рамене, с яка, завързана или закопчана на врата като примка) също са модерни.

Освен това журналистите включиха в списъка и прозрачни рокли, като тези от шифон или дантела. Отбелязва се, че подобни дрехи са били популяризирани в миналото от певицата Шер.