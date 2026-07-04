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Vogue отсече: Хитът от 70-те, който се завръща с пълна сила в гардероба ни това лято

Модната библия „Вог“ обяви завръщането на бохо шика, плетените на една кука модели и роклите с отворен гръб. Ярките щампи и прозрачните шифонени тоалети, вдъхновени от легендарната Шер, се очертават като абсолютния хит за лятото на 2026 г.

4 юли 2026, 17:45
Vogue отсече: Хитът от 70-те, който се завръща с пълна сила в гардероба ни това лято
Източник: iStock

Р окли, популярни през 70-те години на миналия век, се завръщат на мода през лятото на 2026 г., уверява списание Vogue. Този сезон са модерни основни елементи от гардероба в бохо стил, характеризиращи се с богати цветове, ярки щампи, волани и ресни. 

Плетени на една кука рокли, рокли с мини дължина и рокли тип „халтер“ (рокли с отворен гръб и рамене, с яка, завързана или закопчана на врата като примка) също са модерни. 

Освен това журналистите включиха в списъка и прозрачни рокли, като тези от шифон или дантела. Отбелязва се, че подобни дрехи са били популяризирани в миналото от певицата Шер. 

Източник: БГНЕС    
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