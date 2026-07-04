Две бунгала изгоряха при пожар край Черноморец

Д ве бунгала изгоряха при пожар в близост до плажната ивица край Черноморец, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Бургас старши комисар Николай Николаев.

По първоначална информация огънят тръгнал от кухнята на едното бунгало. Пожарът обхванал постройката с четири-пет стаи, след което се разпространил и към съседното бунгало. По време на инцидента туристите, които били настанени в бунгалата, се намирали на плажа. Няма пострадали, уточни ст. комисар Николаев.

Сигналът за пожара е подаден около 15:15 часа. Огънят е локализиран и потушен от три екипа на пожарната, предаде кореспонденът на БТА в Бургас Галя Тенева. Към момента директорът на пожарната в Бургас ст. комисар Николаев е на мястото на пожара.