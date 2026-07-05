Идеално за плаж или хладен уикенд? Ето кога се връщат жегите

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Н еделя ще ни донесе глътка свеж въздух с приятни летни температури между 25° и 30°, но страната ще бъде разделена от капризите на времето. Докато над Западна България ще се радваме на предимно слънчев и ясен ден, над Източна половина и по Черноморието облачността ще остане значителна и на места ще превали слаб дъжд. Плажуващите трябва да бъдат внимателни, тъй като вълнението на морето ще достигне 2-3 бала. През следващите дни обаче лятото отново ще напомни за себе си и градусите бързо ще тръгнат нагоре.

През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Атмосферното налягане е около средното за месеца.

В неделя над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 26°.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 5 юли Източник: НИМХ

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 55 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 9 мин. и изгрява 2 минути след полунощ на 6 юли. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони, в понеделник ще е почти без валежи, а във вторник на места в Източна България и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще бъдат между 27° и 32°.