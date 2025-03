Al Jazeera: Опасната илюзия на европейския ядрен чадър

В тората администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп доведе до тектонични размествания в европейските представи за сигурност. Нарастващите опасения относно оттеглянето на Америка и разпадането на следвоенните механизми за сигурност карат европейските лидери да търсят алтернативи. Това посочва Оламид Самуел - експерт по международна сигурност.

Преди изборите в Германия миналия месец Фридрих Мерц, лидер на Християндемократическия съюз, който вече беше сочен като следващия германски канцлер, заяви: "Трябва да проведем разговори както с британците, така и с французите – двете европейски ядрени сили – за това дали ядреното споделяне или поне ядрената сигурност от страна на Обединеното кралство и Франция може да бъде приложима и за нас".

Миналата седмица френският президент Еманюел Макрон заяви, че в отговор на Мерц е решил да "отвори стратегическия дебат относно защитата на нашите съюзници на европейския континент чрез нашето ядрено възпиране".

Предложението за някаква форма на европейско ядрено споделяне с Франция и Великобритания като защита срещу заплахите от Москва не е ново. Версии на тази идея циркулират от десетилетия, пише Самуел за Al Jazeera.

Днес възраждането на това предложение не е просто геополитическа грешка – то е то е стратегическа безизходица. Това отразява погрешно разбиране както на ядреното съотношение на силите, така и на екзистенциалните рискове от допълнително фрагментиране на архитектурата на сигурността в Европа. Вместо да укрепи възпирането, този ход рискува да ускори самата нестабилност, която се стреми да предотврати, посочва експертът по международна сигурност

