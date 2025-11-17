Свят

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Сред основните хипотези са разсейване на водача и несъобразена скорост

17 ноември 2025, 07:57
"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Военна операция

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо

Р азследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и затвори за часове автомагистрала "Тракия", продължава, като властите работят по няколко основни версии за причините, довели до трагедията. Инцидентът, при който загинаха трима души, стана в събота сутринта в участъка между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил преминава през мантинелата и се удря челно в насрещно движеща се кола, пише NOVA.

Две версии за катастрофата на "Тракия"

  • Официалната хронология и начало на разследването

Според старши комисар Красимир Христов, директор на ОДМВР-Стара Загора, катастрофата е станала около 9 часа сутринта на 15 ноември на 209-ия километър на магистралата. По все още неизяснени причини, водачката губи контрол над автомобила, удря се в разделителната мантинела, прескача я и се сблъсква челно с кола в другото платно. На място загиват и тримата участници в сблъсъка - 23-годишната шофьорка и семейство от другия автомобил. Пострадало е и момиче, пътувало в колата в посока Бургас.

Окръжният прокурор на Стара Загора, Мария Михайлова, съобщи, че веднага е образувано досъдебно производство, което поради сложността на случая е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел. "Предстои назначаването на множество експертизи. Основната ще бъде автотехническата, която следва да даде отговор на причината за възникване на пътния инцидент, както и механизма, по който той се е реализирал", уточни прокурор Михайлова. Назначени са и съдебномедицински експертизи за установяване на причините за смъртта на загиналите. Очаква се разследването да приключи в законоустановения тримесечен срок.

Тежка катастрофа на АМ "Тракия"

  • Основните версии: От разсейване до техническа неизправност

Въпреки че пътният участък е новоасфалтиран и в отлично състояние, няколко фактора може да са довели до фаталния инцидент. Според автомобилния експерт Стефан Драганов най-вероятната причина е разсейване на водача, което е довело до рязка маневра и последваща свръхреакция с волана, причинила дебалансиране на автомобила.

Сред другите възможни причини, които ще бъдат проверени от експертизите, са:

  1. Несъобразена скорост с пътните условия, по-конкретно гъстата мъгла, която е имало в района по време на катастрофата.
  2. Техническа неизправност, като например спукана или мека гума, която би могла да доведе до внезапна загуба на контрол.
  3. Липса на опит при реакция в екстремна ситуация на пътя.

Инцидентът блокира движението в посока Бургас за повече от пет часа, което доведе до сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.

Източник: NOVA    
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

