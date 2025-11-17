Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

Р уските въоръжени сили са превзели три селища в три украински области, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.
Според Министерството на отбраната в Москва става дума за село Хай в Днепропетровска, Платоновка в Донецка и за Дворичанско в Харковска област.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери постъпилите данни от бойното поле по независим път.
