Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно на основание, че доказателствата по делото и жертвите се намират там

17 ноември 2025, 13:50
Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн
Източник: istock

М ъжът, осъден за хакерска атака в социалната мрежа „Туитър“ (днес „Екс“) през 2020 г., която е компрометирала профили на високопоставени личности, включително на бившия президент на САЩ Барак Обама, е осъден да върне 4,1 милиона лири в биткойн, предаде Ройтерс.

Британските прокурори заявиха днес, че 26-годишният Джоузеф Джеймс О’Конър се е признал за виновен в САЩ по обвиненията, включващи компютърно проникване, измама с електронни услуги и изнудване и е осъден на пет години затвор през 2023 г.

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно на основание, че доказателствата по делото и жертвите се намират там.

Британската Кралска прокуратура заяви, че е получила заповед за гражданско възстановяване на средства за конфискуване на 42 биткойна и други криптоактиви, свързани с измамата, която включва използване на отвлечени профили за събиране на цифрова валута и заплахи към известни личности.

„Успяхме да използваме всичките си възможности, за да се уверим, че дори и някой да не бъде съден във Великобритания, ние все пак можем да се уверим, че няма да се възползва от престъпленията си“, отбеляза прокурор Ейдриън Фостър в изявление.

САЩ конфискуваха Bitcoin на стойност 3,6 млрд. долара

Заповедта, издадена миналата седмица, следва замразяване на активи, осигурена по време на процедура по екстрадиция. Активите ще бъдат ликвидирани от назначен от съда синдик, съобщиха прокурорите.

Атаката от юли 2020 г. разби профилите на тогавашния кандидат за президент от Демократическата партия Джо Байдън, главния изпълнителен директор на „Тесла“ Илон Мъск, бившия президент Обама и на други, включително Бил Гейтс, Уорън Бъфет и Ким Кардашиян, което накара „Туитър“ временно да ограничи т. нар. удостоверени акаунти.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Хакерска атака Туитър Биткойн Джоузеф Джеймс ОКонър Киберпрестъпление Конфискация на активи Известни личности Осъждане в САЩ Измама с криптовалути Екстрадиция
