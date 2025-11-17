Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Ч етири деца бяха спасени след драматична акция на полицията и пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в квартал “Овча купел” за селфи и се оказали в капан.

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия. Децата са в добро състояние, предаде NOVA .

“На този етап не се знае кой е собственик на сградата”, каза комисар Антон Дерменджиев, заместник-началник на 6-то РПУ.

По думите му достъпът е напълно свободен, който иска може да влезе и да се покатери. “Ние като институция сме сезирали районната община да намери собственика и да му изготви предписания да обезопаси целия район”.

Сигналът е подаден от преминаващ гражданин, който е видял, че децата се намират в най-горната част от най-високата сграда в обекта. “Явно се е притеснил, че може да пострадат”, обясни Дерменджиев.

“Сградите са три. Двете отляво и отдясно са по-високи, а средната е по-ниска. Етажите са около 15. Децата са били на най-високия”, коментира той.

Дерменджиев сподели, че децата се качили от любопитство и целта им е била да си направят снимки. По думите му пожарната е била от голяма помощ при свалянето им. “Децата бяха стресирани”, каза той.

“В такива ситуации има административни мерки за родителите, предупредителни протоколи. Зависи от това на каква възраст са дечицата. В случая няма да има актове, само предписания към родителите да бъдат по-внимателни”, обясни Дерменджиев.

По думите му, ако собственикът на сградата не я обезопаси, той подлежи на административни глоби.