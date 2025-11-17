Свят

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

17 ноември 2025, 08:51
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Ч етири деца бяха спасени след драматична акция на полицията и пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в квартал “Овча купел” за селфи и се оказали в капан.

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия. Децата са в добро състояние, предаде NOVA.

“На този етап не се знае кой е собственик на сградата”, каза комисар Антон Дерменджиев, заместник-началник на 6-то РПУ.

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

По думите му достъпът е напълно свободен, който иска може да влезе и да се покатери. “Ние като институция сме сезирали районната община да намери собственика и да му изготви предписания да обезопаси целия район”. 

Сигналът е подаден от преминаващ гражданин, който е видял, че децата се намират в най-горната част от най-високата сграда в обекта. “Явно се е притеснил, че може да пострадат”, обясни Дерменджиев.

“Сградите са три. Двете отляво и отдясно са по-високи, а средната е по-ниска. Етажите са около 15. Децата са били на най-високия”, коментира той.

Деца се качиха на блок за селфи, полицията ги свали

Дерменджиев сподели, че децата се качили от любопитство и целта им е била да си направят снимки. По думите му пожарната е била от голяма помощ при свалянето им. “Децата бяха стресирани”, каза той.

“В такива ситуации има административни мерки за родителите, предупредителни протоколи. Зависи от това на каква възраст са дечицата. В случая няма да има актове, само предписания към родителите да бъдат по-внимателни”, обясни Дерменджиев. 

По думите му, ако собственикът на сградата не я обезопаси, той подлежи на административни глоби.

Източник: NOVA    
деца спасителна акция изоставена сграда селфи София полиция пожарна Овча купел опасност родители
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко versии за инцидента на АМ

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар"

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Последни новини

Дуейн Джонсън и Емили Блънт на наградите Governors

Любопитно Преди 17 минути

За съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за стил

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 24 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте"

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

България Преди 38 минути

Важно за българските пенсионери в чужбина!

<p>Бившата съпруга на Джъстин Трюдо&nbsp;реагира на романса му с Кейти Пери</p>

Свят Преди 46 минути

„Всички сме човешки същества и нещата ни засягат"

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

България Преди 53 минути

"Вие ли сте градските мутри за скобите?": пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Снимката е илюстративна

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари"

Любопитно Преди 55 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще"

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 3 часа

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Свят Преди 3 часа

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

