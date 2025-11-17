Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Д еми Мур отново доказа как да излъчва холивудски блясък на червения килим, като тази вечер открадна вниманието в зашеметяваща бродирана рокля на премиерата на втори сезон на сериала „Landman“. Американската актриса, на 63 години, се появи в прочутия Leicester Square в Лондон за прожекцията на западния драматичен сериал с рокля без презрамки до пода, богато украсена с черни, сини и червени цветя. Звездата, която играе Ками Милър в „Landman“, комбинира визията с обувки в телесен цвят и обици с лилави диаманти, а по-късно добави блейзър с цветна бродерия, за да се предпази от прохладното ноемврийско време. Роклята е от колекцията пролет/лято 2026 на луксозната модна къща Erdem, разкрива HELLO! .

Източник: Getty Images

Това не е първият път, когато Деми привлича погледите на червения килим по време на прес турнето на „Landman“. По-рано този месец актрисата направи впечатление с прозрачна рокля Gucci, изцяло изработена от черна дантела, като остави своя характерен отпечатък върху тенденцията с „голата рокля“. Както при предишната си поява, Деми носеше косата си полуприбрана, а лек руж подчертаваше скулите ѝ.

Докато впечатляваше с визията си, Деми е предимно известна с актьорските си умения, които наскоро ѝ донесоха номинация за "Оскар" за ролята ѝ във филма „The Substance“ от 2024 г. Последният ѝ проект „Landman“ е създаден от Тейлър Шеридан, авторът на „Yellowstone“, и в него тя играе Ками Милър, съпругата на Монти (Джон Хам), чиито събития завършват с напрегнат финал в края на първи сезон.

Източник: Getty Images

За какво е „Landman“?

„Landman“ се развива в бум градовете на Тексас и разказва модерна история за търсене на богатство сред работници и милиардери в нефтената индустрия. Сюжетът е базиран на известния 11-епизоден подкаст „Boomtown“ от Imperative Entertainment и Texas Monthly и представя история за работници и милиардери, които предизвикват бум, променящ климата, икономиката и геополитиката.

Редакторът по телевизия на HELLO!, Ники Морис, коментира: „Ако някой знае как да създаде завладяваща западна драма, това е Тейлър Шеридан. С отлични изпълнения от звездния каст, воден от Били Боб Торнтън и Деми Мур, този суров сериал за нефтената индустрия е задължителен за феновете на ‘Yellowstone’.“

Източник: Getty Images

Кой друг участва в „Landman“?

Освен Деми, в сериала участват Били Боб Торнтън („Sling Blade“, „Bad Santa“, „Goliath“) в ролята на Томи Норис. Сред останалите актьори са Анди Гарсия, Сам Елиът, Али Лартър, Джейкъб Лофланд, Мишел Рандолф, Паулина Чавес, Кейла Уолъс, Марк Коли, Джеймс Джордан и Колм Фиър.

Източник: Getty Images

По време на премиерата Деми по-късно добави блейзър върху роклята си, за да се предпази от студа.