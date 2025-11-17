Любопитно

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

На премиерата на „Landman“ Деми Мур впечатли с бродирана рокля без презрамки, допълнена с елегантни обувки в телесен цвят и диамантени обеци, а визията ѝ плени всички на червения килим в Лондон

17 ноември 2025, 13:22
Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване
Източник: Getty Images

Д еми Мур отново доказа как да излъчва холивудски блясък на червения килим, като тази вечер открадна вниманието в зашеметяваща бродирана рокля на премиерата на втори сезон на сериала „Landman“. Американската актриса, на 63 години, се появи в прочутия Leicester Square в Лондон за прожекцията на западния драматичен сериал с рокля без презрамки до пода, богато украсена с черни, сини и червени цветя. Звездата, която играе Ками Милър в „Landman“, комбинира визията с обувки в телесен цвят и обици с лилави диаманти, а по-късно добави блейзър с цветна бродерия, за да се предпази от прохладното ноемврийско време. Роклята е от колекцията пролет/лято 2026 на луксозната модна къща Erdem, разкрива HELLO!.

Източник: Getty Images

Това не е първият път, когато Деми привлича погледите на червения килим по време на прес турнето на „Landman“. По-рано този месец актрисата направи впечатление с прозрачна рокля Gucci, изцяло изработена от черна дантела, като остави своя характерен отпечатък върху тенденцията с „голата рокля“. Както при предишната си поява, Деми носеше косата си полуприбрана, а лек руж подчертаваше скулите ѝ.

Докато впечатляваше с визията си, Деми е предимно известна с актьорските си умения, които наскоро ѝ донесоха номинация за "Оскар" за ролята ѝ във филма „The Substance“ от 2024 г. Последният ѝ проект „Landman“ е създаден от Тейлър Шеридан, авторът на „Yellowstone“, и в него тя играе Ками Милър, съпругата на Монти (Джон Хам), чиито събития завършват с напрегнат финал в края на първи сезон.

Източник: Getty Images

За какво е „Landman“?

„Landman“ се развива в бум градовете на Тексас и разказва модерна история за търсене на богатство сред работници и милиардери в нефтената индустрия. Сюжетът е базиран на известния 11-епизоден подкаст „Boomtown“ от Imperative Entertainment и Texas Monthly и представя история за работници и милиардери, които предизвикват бум, променящ климата, икономиката и геополитиката.

Редакторът по телевизия на HELLO!, Ники Морис, коментира: „Ако някой знае как да създаде завладяваща западна драма, това е Тейлър Шеридан. С отлични изпълнения от звездния каст, воден от Били Боб Торнтън и Деми Мур, този суров сериал за нефтената индустрия е задължителен за феновете на ‘Yellowstone’.“

Източник: Getty Images

Кой друг участва в „Landman“?

Освен Деми, в сериала участват Били Боб Торнтън („Sling Blade“, „Bad Santa“, „Goliath“) в ролята на Томи Норис. Сред останалите актьори са Анди Гарсия, Сам Елиът, Али Лартър, Джейкъб Лофланд, Мишел Рандолф, Паулина Чавес, Кейла Уолъс, Марк Коли, Джеймс Джордан и Колм Фиър.

Източник: Getty Images

По време на премиерата Деми по-късно добави блейзър върху роклята си, за да се предпази от студа.

Още кадри на неподвластната на времето Деми Мур вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Деми Мур спира дъха с бродирана рокля на премиерата на „Landman“
43 снимки
Деми Мур
Деми Мур
Деми Мур
Деми Мур
Деми Мур Landman Премиера Червен килим Мода Бродирана рокля Холивудски блясък Тейлър Шеридан Актьори Нефтена индустрия
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

