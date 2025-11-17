Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

У краинският президент Володимир Зеленски се сблъсква с най-сериозната криза от началото на управлението си, след като мащабно разследване за пране на пари посочи членове от най-близкия му кръг — сред тях и сътрудник, обвинен, че живее в лукс, включително със „златна тоалетна“, твърди бивш държавен служител, цитиран от New York Post.

Коментарите идват в момент, когато президентът е под натиск заради проверка, за която агенции съобщиха в понеделник, че обхваща негови приближени, предполагаемо замесени в схема за отклоняване на около 100 милиона долара от енергийния сектор на Украйна по време на войната с Русия.

‘Golden toilet’ scandal: Zelensky faces deepest crisis yet as allies accused in $100M wartime scheme https://t.co/ktTkdJ5t2R pic.twitter.com/KAE7wBCdXy — New York Post (@nypost) November 17, 2025

„Украинците нямат никаква мотивация да се борят сега заради огромните нарушения на човешките права, а също и заради разкритата корупция“, заяви бившият служител пред Fox News Digital, пожелал анонимност.

„Хората в страната вече виждат тази корупция и това е само част от корумпираното блато. Зеленски е част от проблема“, твърди той.

След руската инвазия през 2022 г. финансовата система на Украйна е подложена на безпрецедентен контрол. Сега част от украинските служители са обвинени, че са получавали подкупи от проекти, предназначени да защитят енергийната инфраструктура по време на войната — разкрития, които предизвикват обществено възмущение и подкопават доверието в правителството.

„Изглежда, че това пране на пари е продължавало от 2022 г. насам и имаше много хора, които се опитаха да го спрат“, посочва бившият служител.

„Някои казват, че Зеленски е бил наясно с тези схеми и че ги е одобрил“, добавя той. „Имаше и подозрение, че парите са се озовали в сметки в чужбина, от които са се възползвали Зеленски и неговият близък кръг.“

В продължение на 15 месеца Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) провежда мащабно разследване, наречено „Операция Мидас“, което разкрива схемите. В рамките на проверката срещу държавната компания „Енергоатом“, отговаряща за ядрената енергетика на страната, е посочен бизнесменът Тимур Миндич.

Миндич е съсобственик на продуцентската компания „Квартал 95“ заедно със Зеленски. Според „Киев Индепендент“ той е сочен като лидер на мрежата. „Файненшъл таймс“ съобщава още, че следователите са открили торби с пари и позлатена тоалетна в една от баните на апартамента му.

„Те бяха партньори преди много години и управляваха бизнеса на ‘95 Квартал’, който включва филмово производство и други развлекателни жанрове“, твърди бившият служител.

„Тимур имаше апартамент със златни тоалетни, в същата сграда като този на Зеленски, а през 2021 г. Зеленски отпразнува рождения си ден именно в апартамента на Тимур“, казва той.

So who is Zelensky's "friend" that just ran out of Ukraine while under investigation for massive corruption?



Timur Mindich, a close associate of the Doctator, left the country, even leaving behind his golden toilet. This happened on the eve of searches by the anti-corruption… pic.twitter.com/UvYyP8jxxc — Chay Bowes (@BowesChay) November 10, 2025

Другият разследван, Олексий Чернишов, е бивш вицепремиер.

„Той беше много близък със семейството и заемаше позиции в правителството на Зеленски от 2019 г. насам, като е обвинен в злоупотреба с власт“, твърди бившият служител. „Чернишов започна да строи три или четири огромни луксозни къщи в най-престижния район на Киев.“

В обръщението си на 10 ноември Зеленски заяви:

„Всеки, който е съставил корупционна схема, трябва да получи ясен правен отговор. Трябва да има наказателни присъди.“

Той подчерта важността на отчетността в енергийния сектор и подчерта, че запазването на „Енергоатом“ свободен от корупция е приоритет.

Зеленски също поздрави усилията на антикорупционните органи, като заяви:

„Всякакви ефективни действия срещу корупцията са крайно необходими. Неизбежността на наказанието е необходима.“