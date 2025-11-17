Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

Е вропа е на прага на една от най-тежките грипни зими от десетилетия, предупреждават британските здравни служби и водещи медици. Обичайният ритъм на вирусите е нарушен още в края на септември, когато започва рязко покачване на случаите във Великобритания – нещо, което по правило се наблюдава едва през декември. Болниците в страната вече отчитат значителен приток на пациенти, заразени с щама H3N2, който това лято е претърпял серия от мутации, позволяващи му лесно да избягва имунитета, натрупан през предишните години.

А когато Великобритания започне да се задъхва от грип, Европа обикновено е само на крачка зад нея.

(Във видеото: Трифон Вълков: Очаква ни по-тежък грипен сезон, но не и нов пандемичен вирус)

Според британската Национална здравна служба (NHS) ранното начало на сезона е само първият тревожен сигнал. Много от най-уязвимите групи – възрастни хора, пациенти с хронични заболявания, бременни жени – все още не са получили своята ваксина, а броят на инфектираните расте със скорост, която специалистите определят като „нетипична и опасна“. Лекарите са категорични, че натискът върху болниците ще се увеличава, ако темпът се запази, тъй като грипът, за разлика от настинката, води до много по-тежко състояние, висока температура, сериозна отпадналост и често – до усложнения, изискващи хоспитализация.

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

На този фон NHS стартира т.нар. „SOS кампания“, насочена към спешна масова ваксинация. За една седмица здравните власти във Великобритания отварят 2,4 милиона слотове за имунизация – мащаб, който рядко се наблюдава дори в години на тежки епидемии. Призивът е ясен: „Ваксинирайте се сега, защото сезонът започна много по-рано и се развива много по-бързо.“ Според здравния министър Ашли Долтън случаите на грип вече са тройно повече в сравнение със същия период на предходната година.

Допълнително безпокойство буди ефектът върху децата. Педиатричните отделения в редица британски болници съобщават за увеличен брой малки пациенти, които развиват симптомите по-рязко и по-тежко от обичайното. Това се обяснява с мутациите на вируса, които правят детския организъм по-податлив на усложнения. Миналата година във Великобритания 53 деца загубиха живота си след усложнения от грип, а в цяла Европа жертвите достигнаха 70 000. Експертите подчертават, че тези числа трябва да послужат като предупреждение за сезон, който има потенциал да бъде „най-тежкият от десетилетия“.

Здравните власти във Великобритания предупреждават за риск от нова епидемия

Грипният вирус H3N2 е известен със своята способност да се променя бързо, но тазгодишните седем мутации през летните месеци представляват особено предизвикателство за имунната система. Това означава, че дори хората, които са преболедували грип през последните години или са се ваксинирали миналата година, не са достатъчно защитени срещу новия вариант. Именно това е основната причина ранните данни да будят такова безпокойство, а лекарите да настояват за незабавна имунизация.

Тенденцията във Великобритания е от особено значение и за останалата част от Европа. Обикновено грипните вълни на Острова предхождат тези на континента, а развитието там служи като индикатор за това, което предстои в ЕС. Този сезон почти сигурно няма да бъде изключение, особено след като Австралия – страната, която традиционно „предупреждава“ Европа чрез своята зимна статистика – вече преживя най-тежкия грипен сезон от седем години.

За България сигналите от Обединеното кралство подсказват, че здравните власти трябва отблизо да следят развитието на вируса и да подготвят болниците за възможен силен пик през зимните месеци. Ако мутиралият щам се разпространи широко из Европа, вероятността за по-голям брой хоспитализации и усложнения се повишава значително.

Тежък грип ни атакува по-рано

Грипът никога не е безобидна сезонна настинка, припомнят лекарите. „Той е много по-тежък, причинява много по-сериозна отпадналост и може да ви задържи на легло поне седмица“, подчертава д-р Хилари Джоунс. А за най-уязвимите – възрастни хора, хронично болни, бременни жени и деца – последствията може да бъдат драматични.

Затова и предупрежденията тази година звучат по-силно от обикновено. Ранният старт, необичайният ръст на заболелите и мутациите в щама H3N2 ясно показват, че зимата предстои да бъде трудна. Лекарите настояват, че ваксинацията остава най-сигурният начин за защита – и тази година, повече от всякога, времето за това е „сега“, а не когато пикът вече е настъпил.