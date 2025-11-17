Свят

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

17 ноември 2025, 10:16
Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"
Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания
Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Бурята „Клаудия" взе три жертви в Португалия
Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл"
BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Е вропа е на прага на една от най-тежките грипни зими от десетилетия, предупреждават британските здравни служби и водещи медици. Обичайният ритъм на вирусите е нарушен още в края на септември, когато започва рязко покачване на случаите във Великобритания – нещо, което по правило се наблюдава едва през декември. Болниците в страната вече отчитат значителен приток на пациенти, заразени с щама H3N2, който това лято е претърпял серия от мутации, позволяващи му лесно да избягва имунитета, натрупан през предишните години.

А когато Великобритания започне да се задъхва от грип, Европа обикновено е само на крачка зад нея.

(Във видеото: Трифон Вълков: Очаква ни по-тежък грипен сезон, но не и нов пандемичен вирус)

Според британската Национална здравна служба (NHS) ранното начало на сезона е само първият тревожен сигнал. Много от най-уязвимите групи – възрастни хора, пациенти с хронични заболявания, бременни жени – все още не са получили своята ваксина, а броят на инфектираните расте със скорост, която специалистите определят като „нетипична и опасна“. Лекарите са категорични, че натискът върху болниците ще се увеличава, ако темпът се запази, тъй като грипът, за разлика от настинката, води до много по-тежко състояние, висока температура, сериозна отпадналост и често – до усложнения, изискващи хоспитализация.

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

На този фон NHS стартира т.нар. „SOS кампания“, насочена към спешна масова ваксинация. За една седмица здравните власти във Великобритания отварят 2,4 милиона слотове за имунизация – мащаб, който рядко се наблюдава дори в години на тежки епидемии. Призивът е ясен: „Ваксинирайте се сега, защото сезонът започна много по-рано и се развива много по-бързо.“ Според здравния министър Ашли Долтън случаите на грип вече са тройно повече в сравнение със същия период на предходната година.

Допълнително безпокойство буди ефектът върху децата. Педиатричните отделения в редица британски болници съобщават за увеличен брой малки пациенти, които развиват симптомите по-рязко и по-тежко от обичайното. Това се обяснява с мутациите на вируса, които правят детския организъм по-податлив на усложнения. Миналата година във Великобритания 53 деца загубиха живота си след усложнения от грип, а в цяла Европа жертвите достигнаха 70 000. Експертите подчертават, че тези числа трябва да послужат като предупреждение за сезон, който има потенциал да бъде „най-тежкият от десетилетия“.

Здравните власти във Великобритания предупреждават за риск от нова епидемия

Грипният вирус H3N2 е известен със своята способност да се променя бързо, но тазгодишните седем мутации през летните месеци представляват особено предизвикателство за имунната система. Това означава, че дори хората, които са преболедували грип през последните години или са се ваксинирали миналата година, не са достатъчно защитени срещу новия вариант. Именно това е основната причина ранните данни да будят такова безпокойство, а лекарите да настояват за незабавна имунизация.

Тенденцията във Великобритания е от особено значение и за останалата част от Европа. Обикновено грипните вълни на Острова предхождат тези на континента, а развитието там служи като индикатор за това, което предстои в ЕС. Този сезон почти сигурно няма да бъде изключение, особено след като Австралия – страната, която традиционно „предупреждава“ Европа чрез своята зимна статистика – вече преживя най-тежкия грипен сезон от седем години.

За България сигналите от Обединеното кралство подсказват, че здравните власти трябва отблизо да следят развитието на вируса и да подготвят болниците за възможен силен пик през зимните месеци. Ако мутиралият щам се разпространи широко из Европа, вероятността за по-голям брой хоспитализации и усложнения се повишава значително.

Тежък грип ни атакува по-рано

Грипът никога не е безобидна сезонна настинка, припомнят лекарите. „Той е много по-тежък, причинява много по-сериозна отпадналост и може да ви задържи на легло поне седмица“, подчертава д-р Хилари Джоунс. А за най-уязвимите – възрастни хора, хронично болни, бременни жени и деца – последствията може да бъдат драматични.

Затова и предупрежденията тази година звучат по-силно от обикновено. Ранният старт, необичайният ръст на заболелите и мутациите в щама H3N2 ясно показват, че зимата предстои да бъде трудна. Лекарите настояват, че ваксинацията остава най-сигурният начин за защита – и тази година, повече от всякога, времето за това е „сега“, а не когато пикът вече е настъпил.

Източник: Independent/express.co.uk/BBC    
Тежък грипен сезон Ранен грипен сезон Грипен щам H3N2 Вирусни мутации Масова ваксинация Великобритания Уязвими групи Натиск върху болници Грипна вълна Детски грип
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Прасе спаси руски войници на фронта в Украйна

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Преди 17 часа

Преди 17 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Преди 19 часа

Преди 19 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Преди 13 часа

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"
Преди 15 часа

Преди 15 часа

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите
Свят Преди 16 минути

Свят Преди 16 минути

Германия отмени "скандален" търг на артефакти от затворници в нацистки концентрационни лагери

Свят Преди 20 минути

Сред повече от 600 артикула за продажба били писмо от затворник в Аушвиц и медицинска диагноза за принудителната стерилизация

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 46 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Свят Преди 47 минути

Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 49 минути

Ексклузивно Давид даде първото си интервю след победата в подкаста “Голямата сестра”

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Свят Преди 50 минути

Германският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

България Преди 1 час

Важно за българските пенсионери в чужбина!

Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

Свят Преди 1 час

„Всички сме човешки същества и нещата ни засягат“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

Отличието се присъжда в признание за изключителни постижения в цялостната кариера

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

България Преди 1 час

“Вие ли сте градските мутри за скобите?”: пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 3 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

