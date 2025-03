Белгия: Не е достатъчно само Франция да разполага с ядрено оръжие в ЕС

Н е е достатъчно Франция да бъде единствената страна в ЕС с ядрено оръжие, заяви днес белгийският премиер Барт де Вевер, цитиран от местни медии.

По неговите думи са необходими допълнителни усилия, за да има Европа "ядрен чадър".

"We moeten Europese consensus vinden over kernwapens en daarbij empathie tonen voor Polen en Baltische staten."@Bart_DeWever over uitbouw van Europese afschrikkingsmacht #terzaketv pic.twitter.com/EbCPmhZnue