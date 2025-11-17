15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

В ъпреки че са направени значителни стъпки за подобряване на равенството между половете в обществото, няма как да се отрече, че очакванията към жените все още са различни и често повече.

Малко са жените, които заемат властови позиции, затова тези, които стигат до върха, често трябва да са като пример за своя пол и да доказват, че заслужават мястото си –

без нито една грешка или излишно разрошена коса

Този натиск се пренася и в ежедневието на средностатистическата жена.

След векове на потисничество, най-накрая има пространство за жените в света, но то не идва без усложнения. Все още се борим да се освободим от остарели нагласи и да се противопоставим на системен сексизъм.

Нашият списък съдържа неща, за които никой не трябва да се чувства виновен,

но жените изглежда се тревожат непропорционално много.

