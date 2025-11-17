България

Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

Той е с фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив

17 ноември 2025, 12:45
Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си
В елосипедист на 45 години от шуменското село Дибич е пострадал тежко след инцидент на пътя, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.  

Около 10:20 ч. на 15 ноември, на ул.“ Хан Омуртаг“ в селото, близо до кръстовище с ул.“ Георги Димитров“, мъжът е нарушил правилата за движение, паднал с управлявания от него велосипед и се ударил. 

Той е откаран за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен , където е установено, че е с фрактури на ребра, ребрена дъга, мозъчен кръвоизлив и има опасност за живота му. 

Мъжът е настанен за лечение в МБАЛ – Шумен. Борбата за живота му продължава. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.  

