Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

В елосипедист на 45 години от шуменското село Дибич е пострадал тежко след инцидент на пътя, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 10:20 ч. на 15 ноември, на ул.“ Хан Омуртаг“ в селото, близо до кръстовище с ул.“ Георги Димитров“, мъжът е нарушил правилата за движение, паднал с управлявания от него велосипед и се ударил.

Той е откаран за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен , където е установено, че е с фрактури на ребра, ребрена дъга, мозъчен кръвоизлив и има опасност за живота му.

Мъжът е настанен за лечение в МБАЛ – Шумен. Борбата за живота му продължава. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

