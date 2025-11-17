Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

В ластите в Турция са евакуирали и затворили хотел в Истанбул и са задържали 11 души в рамките на разследване за отравяне с храна, причинило смъртта на жена и двете ѝ деца, съобщава ТРТ Хабер.

По информация на Главната прокуратура на Истанбул разследването е свързано с турско семейство, което пристигнало на почивка в Истанбул от Германия на 9 ноември. На третия ден от престоя им родителите и двете им деца били приети в болница със симптоми на хранително натравяне, а заедно с тях постъпили и двама други посетители от хотела, в който семейството било отседнало.

Отровна храна уби деца в Истанбул

Въпреки усилията на лекарите майката и двете деца починали малко след като били приети в болницата. Към момента продължават усилията за стабилизирането на бащата, чието състояние остава усложнено.

4 kişilik Böcek ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, aynı otelde kalan iki turistin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayın ardından otel yetkilisi açıklama yaptı.



Otel yetkilisi Orhan Oğlak:



Biz otelimizden eminiz.



Bizim kapalı Hamidiye Su dışında… https://t.co/6q9a84hF4R pic.twitter.com/Nmo3QUEqL1 — gdh (@gundemedairhs) November 15, 2025

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента. Разследването по случая продължава, като към момента се изчакват резултати от изследвания на храната в хотела, които биха могли да дадат яснота относно случилото се.

Наред с инцидента в Истанбул ТРТ Хабер съобщи и за масово натравяне с храна по време на сватба в градчето Ортахисар в източния турски окръг Трабзон. По информация на медията след празнично тържество през уикенда общо 65 души са постъпили в болница със симптоми на хранително отравяне.