Свят

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента

17 ноември 2025, 13:28
Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен
Източник: iStock

В ластите в Турция са евакуирали и затворили хотел в Истанбул и са задържали 11 души в рамките на разследване за отравяне с храна, причинило смъртта на жена и двете ѝ деца, съобщава ТРТ Хабер. 

По информация на Главната прокуратура на Истанбул разследването е свързано с турско семейство, което пристигнало на почивка в Истанбул от Германия на 9 ноември. На третия ден от престоя им родителите и двете им деца били приети в болница със симптоми на хранително натравяне, а заедно с тях постъпили и двама други посетители от хотела, в който семейството било отседнало. 

Отровна храна уби деца в Истанбул

Въпреки усилията на лекарите майката и двете деца починали малко след като били приети в болницата. Към момента продължават усилията за стабилизирането на бащата, чието състояние остава усложнено. 

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента. Разследването по случая продължава, като към момента се изчакват резултати от изследвания на храната в хотела, които биха могли да дадат яснота относно случилото се. 

Наред с инцидента в Истанбул ТРТ Хабер съобщи и за масово натравяне с храна по време на сватба в градчето Ортахисар в източния турски окръг Трабзон. По информация на медията след празнично тържество през уикенда общо 65 души са постъпили в болница със симптоми на хранително отравяне. 

Източник:  БТА, Кристиан Стратев    
Хранително отравяне Истанбул Турция Смърт Хотел Разследване Задържани Почивка Трабзон Масово натравяне
