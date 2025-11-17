Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

С тотици китайски хуманоидни роботи маршируват в пълен унисон в сензационно видео. Клипът, предназначен да промотира второто поколение на модела, показва роботите как изпълняват автономни действия, предаде Times Entertainment.

Описано като „първата масова доставка“ на машините, видеото е публикувано от базираната в Шънджън UBTECH Robotics.

🚨Breaking: China has released an “army of robots”



China is rolling out hundreds of UBTECH’s new Walker S2 humanoid robots, marking the first mass delivery of industrial robots to major manufacturers for continuous factory and logistics work. pic.twitter.com/BF8UswEGJd — Future Stacked (@FutureStacked) November 15, 2025

Сензационното видео

Индустриалните роботи са подредени в идеални прави редици, преди да започнат да вървят заедно с прецизност. Кадрите са заснети в бял, стерилен склад и целят да промотират пускането на пазара на второто поколение на модела. Камерата обикаля роботите на 360 градуса. Първо те изваждат и след това връщат обратно батерии т в гърба си – демонстрация на тяхната автономност. После роботите клякат едновременно, потропват с крака и накрая маршируват и се натоварват сами в транспортни контейнери. След като са натоварени, камерата се отдръпва и показва десетки камиони, пълни с роботи, готови за доставка до клиентите си, с надпис „Марш напред“ (March Forward).

HOLY FUCK! China🇨🇳 has entered the NEXT ERA! ROBOTS AWAKENING!

This ain't some U.S. 🇺🇸robotics company's hype reel—these are MASS-PRODUCED REAL ！！！BEASTS! #RobotRevolution https://t.co/0k83AM0iLI pic.twitter.com/iL6nfpnR08 — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) November 13, 2025

Видеото едновременно възхити и уплаши потребителите в социалните мрежи. Някои го нарекоха „генерирано от изкуствен интелект“, други го сравниха с „научнофантастичен филм от ада“. Много потребители добавиха хумористични коментари: „Денят на страшния съд дойде!“, „Гответе се за Трета световна война с китайски терминатори“, пише друг.

Част от коментарите изразяват страх как тези хуманоидни роботи ще се отразят на заетостта и вероятно ще заменят работните им места: „Графиките на безработицата са готови да се изстрелят в космоса“.

they say "AI is slop"



this is China's Walker S2 AI robots ready to march, alr ¥800M in orders



winter is coming.. pic.twitter.com/GSuvTxyIMg — el.cine (@EHuanglu) November 14, 2025

Хуманоидните роботи са машини, които наподобяват човешката физическа форма и са проектирани да работят редом с хората. Усилията за създаването на успешни версии продължават от 1973 г., когато японският университет Васеда създава WABOT-1 – първия пълноразмерен хуманоиден робот.

Когато става дума за хуманоидни роботи, класата и индустриалният разрив са ключови фактори. За технологичните предприемачи и компаниите те символизират по-добро и по-лесно бъдеще. Това изглежда като прогресивна стъпка, особено след като те самите вече имат осигурено бъдеще с огромни количества разполагаем доход. За работническата класа и служителите в корпорациите обаче роботите носят страх от несигурност на работното място и безпомощност, защото зависят от месечните си заплати – именно възможностите, които тези машини са създадени да заменят. Затова, докато за технологично ориентираните бъдещето с роботи носи вълнение, в реалността на земята те поражда тревоги за работата и човешки опасения. Ето защо видеа като това винаги предизвикват смесени реакции – едни са заинтригувани, други – притеснени.