Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната

17 ноември 2025, 11:16
Източник: БГНЕС

Н еобичаен инцидент привлече вниманието на жители и минувачи във Варна днес, след като автомобил с чужд регистрационен номер беше открит паркиран в подлеза зад спирка „Осми декември“. Към момента обстоятелствата около това как колата е попаднала там остават неизяснени.

Полицията е пристигнала на място веднага след подаден сигнал сутринта. Все още не е установен собственикът на автомобила. На място са и екипи на “Пожарна безопасност и защита на населението”, а служителите на МВР Варна извършват оглед и събират информация, за да разберат по какъв начин автомобилът е достигнал до подлеза и дали са нанесени щети.

От полицията съобщиха, че за изваждането на превозното средство ще се използва съдействието на пожарната. С помощта на лебедки и дълги колани специалистите ще изтеглят автомобила от подземното пространство. 

