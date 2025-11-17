„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

Д жейн Сиймур заявява, че „70-те са новите 50“, след като отново е открила любовта след четири брака. Актрисата е убедена, че възрастта е просто число, особено когато става дума за личния ѝ живот.

В интервю за списание Hello! Сиймур разказва как е намерила любовта в 70-те си години, след като вече е преминала през четири брака. Преди две години тя се запознава с лекаря от спешното отделение и музикант Джон Замбети, когото определя като „невероятно брилянтен“. Актрисата признава, че дори не е смятала, че на този етап от живота ѝ е възможна здрава и любяща връзка.

„Честно казано, никога не съм си мислила, че ще намеря наистина отдадена, здрава, прекрасна и любяща връзка в този момент от живота си, но съм невероятно благословена, че го направих“, споделя Сиймур.

„70 са новите 50“, отбелязва тя.

Звездата от „Д-р Куин лечителката“ казва, че е щастлива да срещне Замбети на този етап, когато вече е живяла пълноценно.

„Смятам, че и двамата сме толкова щастливи, че се намерихме точно сега, защото по-рано никога нямаше да се получи“, обяснява тя.

Сиймур добавя: „Той имаше различен живот – неговият свят беше медицината и турнетата, а моят беше тичането по света и правенето на филми. Мисля, че се срещнахме точно в точния момент.“

Попитана дали са се запознали чрез онлайн платформа за запознанства, актрисата категорично отхвърля това. „Твърде сложно е – мога да убия компютър само като го погледна!“, шегува се тя. Сиймур и Замбети всъщност се срещат благодарение на децата си.

Актрисата има шест деца, включително доведени, а Замбети – две от предишния си брак, продължил 43 години, отбелязва Hello!.

„Децата ни до голяма степен ни сплотиха. Те са тези, които чуха, че ме е видял, и ме попитаха дали съм необвързана или не“, разказва Сиймур.

Любовната история между двамата започва на концерт на Шуейзи – артист, когото британската актриса определя като „общ най-добър приятел“.

„Шуейзи знаеше, че ще отида да го гледам, защото винаги съм го подкрепяла“, споделя тя и обяснява, че познава музиканта от седемгодишна възраст. „Аз съм като негова сурогатна майка. И се оказва, че Джон винаги е бил негов сурогатен баща.“

Когато се срещат, Замбети изобщо не е запознат с творчеството ѝ. „Той никога не беше виждал работата ми. Едно от първите неща, които направи, беше да каже: „Искам да видя какво правиш“. Забавно е, защото не съм виждала половината от това, което съм правила – не съм виждала по-голямата част от „Д-р Куин“, защото бях твърде заета да го снимам“, казва актрисата.

В интервюто Сиймур коментира откровено и интимната страна на връзката им, подчертавайки, че сексуалният живот остава важен за нея.

„В поколението на моите родители, а мисля, че и на много хора, те достигат определена възраст и си казват: „Това вече не е част от живота ни и не е необходимо“. Просто мисля, че с узряването разбираш тялото си, разбираш какво ти е приятно и имаш знания, така че го отдавай на това“, казва Сиймур.