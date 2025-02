13 февруари – екзекуция, ядрена бомба и изгнание

Н а 13 февруари 1542 г. е екзекутирана Катрин Хауърд – английска кралица, пета съпруга на крал Хенри VIII. Тя се омъжва за него на 28 юли 1540 г., почти веднага след като е уредено анулирането на неговия брак с предишната му съпруга Ана Клевска.

След две години съжителство с Хенри VIII Катрин Хауърд е затворена и обезглавена поради обвинение в изневяра

с далечния ѝ роднина Томас Кулпепър. Катрин е лишена от титлата си на кралица на 23 ноември 1541 г., и хвърлена в затвора в новото абатство Сайън, Мидълсекс, бивш манастир, където тя остава през цялата зима на 1541 г. Тя е принудена да върне пръстена на краля. Въпреки тези действия, предприети срещу нея, бракът ѝ с Хенри никога не е официално анулиран.

On this day in 1542: Catherine Howard, the fifth wife of Henry VIII, is beheaded for adultery.



The night before her execution, Catherine is believed to have spent many hours practicing how to lay her head upon the block, which had been brought to her at her request. pic.twitter.com/KKpFWj2i1b