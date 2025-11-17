Свят

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Окръжният съд в София е пуснал под домашен арест служителя, тъй като се е грижел за много болния си баща

17 ноември 2025, 13:55
Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите

Мутирал грипен щам заплашва Европа с най-тежката зима от десетилетия: Ранно разпространение и тревожен ръст на хоспитализациите
Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"
Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания
Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия
Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

М итнически инспектор от град Драгоман е задържан с над 110 000 лв. от подкупи, съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура – София. Миналият четвъртък, на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Драгоман е дошъл търговец - вносител на метали от Китай, обработени в Турция, за които имал съответните документи. В митническо бюро той дал около 1000 лв. на служителя, за да обработи бързо документите, без проверка и без да се направят проби на металите. Непосредствено след това служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) претърсили бюрото и открили парите у служителя. Това съобщи на брифинга пред медиите и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова. Тя допълни, че в хода на разследването са направени 11 претърсвания на хора, автомобили и жилища. В дома на митничаря са открити около 110 000 лв. от подкупи.

Източник: Прокуратура

По нейните думи е образувано дело по неотложност. Окръжният съд в София е пуснал под домашен арест служителя, тъй като се е грижел за много болния си баща. Очаква се прокурата да обжалва решението.

Ексшефът на митница "Варна-Запад" и още четирима на съд за подкуп

„Целият внос на стомана в ЕС се регулира, за да не влязат стоки с ниски стойности и да повлияят на пазара. За Агенция „Митници“ тип измами не са нови. Имаме профили с висок риск в митническите декларации. Когато дойде такъв човек, се взимат проби от стоката и се извършва по щателна проверка. Конкретният опит е да не се вземат проби за лабораторни изследвани и да не се наложат 36% мита за този материал“, обясни Пламен Павлов зам.-директор на Агенция „Митници“. Той добави, че в случая става въпрос за вид ламарина. 

50-годишният Йордан Димитров поискал 400 лв., за да си свърши работата навреме

Иван Коев, началник сектор „Корупция“ към ГДБОП, допълни, че разработката по случая е започнала преди година. „За 13 ноември разполагахме с информация, че този митничар ще приеме подкуп. Митнически служители и митническите агенти, работещи заедно, внасят неверни данни в митническите декларации. Имахме информация, че на Драгоман ще достигне стока, на която ще и бъде променен произходът, за да се избегне плащането на съответните мита. Най-вероятно подобна практика има и на други места в страната“, каза още Коев.

Източник: Прокуратура

По думи на директора на ГДБОП главен комисар Боян Раев в момента се извършва подробен анализ на материала.

Източник: БТА, Марин Колев    
Митничар Подкуп Корупция ГКПП Драгоман ГДБОП Прокуратура Разследване Митнически измами Внос на метали Избягване на мита
Последвайте ни

По темата

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 21 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 23 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 17 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 19 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Свят Преди 14 минути

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Любопитно Преди 24 минути

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ за падението на Андрю и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг

<p>&bdquo;Внимание, въздушна тревога в града. Моля, преместете се в убежището на минус втори етаж&ldquo;&nbsp;</p>

Загадъчни дронове се появяват нощем над летища из Европа. Колко притеснени трябва да бъдем?

Свят Преди 40 минути

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Свят Преди 50 минути

Експерти вече използват термина „AI психоза“, за да опишат пациенти, развили заблуди, параноя или изкривено мислене след продължително общуване с чатботове

Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн

Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн

Свят Преди 59 минути

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно на основание, че доказателствата по делото и жертвите се намират там

„Ребрата ме болят ужасно“: Джъстин Бийбър падна тежко от електрически скейтборд

„Ребрата ме болят ужасно“: Джъстин Бийбър падна тежко от електрически скейтборд

Любопитно Преди 1 час

31-годишният изпълнител сподели новината по време на четиричасово предаване на живо в Twitch

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Свят Преди 1 час

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

Любопитно Преди 1 час

Все още се борим да се освободим от остарели нагласи и да се противопоставим на системен сексизъм

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

България Преди 1 час

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Хуманоидните роботи са машини, които наподобяват човешката физическа форма и са проектирани да работят редом с хората

Земетресение разлюля Лефкада

Земетресение разлюля Лефкада

Свят Преди 1 час

Не се съобщава за щети и пострадали хора

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Свят Преди 1 час

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Свят Преди 2 часа

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към страната

Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

България Преди 2 часа

Той е с фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната звезда впечатли с готически акценти, дълги ръкавици и рокля тип „пясъчен часовник“, докато представя новия си филм „Kiss of the Spider Woman“

Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Свят Преди 2 часа

Съюзници на украинския президент бяха обвинени във военна схема за 100 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg

Защо oversize дрехите са най-горещият тренд за 2025?

Edna.bg

Честит рожден ден, Мартин Скорсезе! 10 любопитни факта за легендата, която промени киното

Edna.bg

Един от откривателите на Кристиано Роналдо става директор в ЦСКА?

Gong.bg

Марчело Абонданца: Голямата ни цел са Олимпийските игри през 2032

Gong.bg

Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари (СНИМКИ)

Nova.bg

Затвориха хотел в Турция след смъртоносно хранително отравяне на майка и двете ѝ деца

Nova.bg