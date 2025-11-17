„Ребрата ме болят ужасно“: Джъстин Бийбър падна тежко от електрически скейтборд

П оп звездата Джъстин Бийбър разкри пред феновете си, че е получил сериозна контузия след падане от електрическия си скейтборд Onewheel.

31-годишният изпълнител сподели новината по време на четиричасово предаване на живо в Twitch в четвъртък. С видимо страдание той призна: „Ребрата ме болят ужасно".

Бийбър обясни и как точно се е случил инцидентът. „Паднах настрани и се приземих на ханша си“, сподели той. „Така че, дори пеенето, смехът, всичко ме боли.“

Бийбър дори се опита да се пошегува със ситуацията, като добави: „Аз обикновено имам добър инстинкт с тези неща“, намеквайки, че подобни инциденти не са му чужди.

Justin Bieber suffers ‘gnarly’ fall from electric skateboard: ‘My rib hurts so f–king bad’ https://t.co/0EFmjKFV3o pic.twitter.com/hWoxkcWHdq — Page Six (@PageSix) November 15, 2025

Въпреки болката, Бийбър продължава с репетициите за музикалния фестивал Coachella през 2026 г.

Това не е първият път, когато Бийбър се сблъсква с контузия напоследък. През юни Page Six засне 31-годишния изпълнител с черна наколенка на левия крак. За това излизане носителят на "Грами" бе облечен в червен суитшърт с качулка, тюркоазени шорти, сини панталони и шапка с качулка.

Джъстин Бийбър използва Twitch не само за музика и игри, но и за да споделя по-лични моменти от живота си. През октомври 2025 г., по време на един от стриймовете си, той откровено разказа за напрегнат епизод по време на раждането на сина им Джак Блус Бийбър през август 2024 г.

Според певеца в най-интимния и емоционален момент той се е опитвал да утеши съпругата си Хейли, но е усетил, че дулата ѝ (специално обучена жена, която не е медицинско лице, но предоставя непрестанна емоционална, физическа и информационна подкрепа на бременната и родилката по време на бременността и раждането) буквално го „избутва настрани“, за да си свърши работата. Имало е два леки сблъсъка, след които Хейли тихо обсъдила ситуацията с него.

„Инстинктивно е – ти си бащата, искаш да си там “, обясни Джъстин пред хилядите зрители. Той подчерта, че напълно уважава професионалната роля на дулата и знае, че тя е там, за да улесни раждането, но в същото време е почувствал, че го лишават от правото му да бъде до Хейли в този толкова важен момент.

След раждането Хейли се разтревожила от силната му реакция и му казала: „Трябва да се извиниш на дулата и просто да изясните нещата.“ Емоциите и на тримата били на максимум, но в крайна сметка Джъстин се извинил и помолил дулата да не отнема от „неговия момент като баща“.

„И аз си имам добър инстинкт за тези неща“, завърши той с лека усмивка.