Земетресение разлюля Лефкада

З еметресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано малко преди обяд днес край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай.
По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.
Не се съобщава за щети и пострадали хора.
Date: 17/11/2025
Time: 10:03:36 PM
Magnitude: 3.4
Depth: 600 km
Location: 52 km NE from Dakuiloa Village, Lau.
However, it does not pose any immediate tsunami threat to the Fiji region pic.twitter.com/X6VNRhHHZ3