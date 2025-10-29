ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

У раганът "Мелиса" връхлетя Ямайка като един от най-мощните циклони, регистрирани някога – Организацията на обединените нации обяви бедствието за „бурята на века“, предаде New York Post.

"Мелиса" се блъсна в югозападния бряг на Ямайка малко след 13:00 ч. източно време във вторник, 28 октомври, като буря от категория 5, с постоянни ветрове, достигащи разрушителните 297.73 км/ч.

We explain the science behind what has been described as “storm of the century” by the boss of the World Meteorological Organisation https://t.co/gnj9w9rAQ8 — The Economist (@TheEconomist) October 28, 2025

Това е едва вторият атлантически ураган, който някога е достигнал сушата с толкова високи скорости на вятъра – другият е ураганът от Деня на труда през 1935 г., който уби стотици, когато връхлетя Флорида.

"Мелиса" се сблъска с Ямайка във вторник следобед, на 28 октомври, с ветрове от почти 300 км/ч, и се насочи към морето до вечерта, след като остави пътека на разрушения.

Островната държава с 2,8 милиона жители затвори всички летища, а до 25 000 туристи бяха блокирани.

"Мелиса" може да се окаже катастрофа с подобни мащаби, като експерти предупреждават, че хуманитарна катастрофа може да се разрази, след като цялата островна държава беше обгърната от виещи ветрове.

„Очаква се катастрофална ситуация в Ямайка“, каза специалистът по циклони на Световната метеорологична организация на ООН Ан-Клер Фонтан.

„За Ямайка това със сигурност ще бъде бурята на века“, добави тя.

Hurricane Melissa branded ‘storm of the century’ as it ravages Jamaica with one of the most powerful cyclones ever https://t.co/s6veBtU9Tk pic.twitter.com/zKcvMWRmxw — New York Post (@nypost) October 28, 2025

Покриви бяха откъснати от сгради в градове и селища из целия остров, докато ужасяващи кадри показваха булеварди, превърнати в бушуващи реки от кални бързеи, тъй като проливните дъждове предизвикаха мощни внезапни наводнения.

Прекратяванията на електрозахранването бяха масови още от понеделник, преди "Мелиса" дори да пристигне – докато интернетът, критичен за системите за реагиране при извънредни ситуации, беше прекъснат в почти половината остров.

Много ямайци бяха поставени под задължителна евакуация или наредени да се приютят на място – докато някои общности дори бяха посъветвани да бъдат нащрек за крокодили, измити от блатните им местообитания в наводнените улици и дворове.

Прогнозирани бяха около 1 метра дъжд и 4-метрови вълни от бурята, но метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд каза, че липсата на стабилни метеорологични станции в Ямайка означава, че светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята. Окото на "Мелиса" се отдръпна от северозападния бряг на Ямайка като категория 4 със 233 км/ч ветрове малко преди 18:00 ч. източно време, след като пресече пътека почти директно през острова.

Очакваше се ветровете и дъждът да продължат да удрят острова, докато той се отдалечава на североизток.

Към вторник вечерта бяха потвърдени само три смъртни случаи от бурята в Ямайка, според CNN, но се очакваше броят да се увеличи, докато ветровете и дъждът утихват и страната започне да преглежда развалините

"Мелиса" ще продължи към Куба следваща, като прогнозите предвиждат да връхлети югоизточния регион на страната между 1:00 и 2:00 ч. в сряда като категория 4 с постоянни ветрове от поне 209 км/ч.

Очакват се до 50 сантиметра дъжд, заедно с 3,7-метрова бурна вълна. Куба започна задължителни евакуации във вторник.

"Мелиса" ще напусне Куба в сряда сутринта, след което ще навлезе в Бахамите с намалени, но все още значителни ветрове от 161 км/ч през деня, прогнозира Fox Weather. Може да паднат до 25 сантиметра дъжд, докато бурната вълна може да достигне 2,4 метра.

Очаква се Търкс и Кайкос да бъдат пощадени от основния удар на бурята и вместо това да се сблъскат с ефекти на тропическа буря, след като по-ранни прогнози предвиждаха по-директен удар.

"Мелиса" ще е напуснала Карибите до четвъртък, като само Бермудите може да усетят ефекти тази вечер, докато бурята се придвижва в Атлантика и умира. Там остава в сила наблюдение за ураган, но ветровете вероятно ще достигнат само 137 км/ч и не повече от 7,6 сантиметра дъжд се очакват, според Fox.

Но се очаква бурята да остави „историческа“ пътека на разрушения след себе си, казаха метеоролозите.

„Той е наравно с урагана от Деня на труда през 1935 г. за най-интензивния атлантически ураган, достигнал сушата, регистриран някога“, каза Даймънд.

„Вятърът и налягането при достигане на сушата и за двете бяха 298 км/ч и 892 милибара. По-ниското налягане обикновено означава по-мощна буря.“

"Мелиса" е на второ място заедно с четири други бури – Дориан, Уилма, Гилбърт и Деня на труда – за най-силните ветрове, регистрирани в който и да е ураган.

Само ураганът Алън – който връхлетя Карибите в Мексико през 1980 г. – ги надминава всички, с ветрове от 306 км/ч.

"Мелиса" е най-лошата буря, която някога е достигнала сушата в Ямайка – измествайки от картата Гилбърт от категория 3 през 1988 г. Тази буря все още срина около една пета от сградите на острова – повдигайки ужасяваща перспектива за съдбата на Ямайка, когато слънцето изгрее над развалините в сряда сутринта.