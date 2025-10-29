Свят

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята, каза метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд

29 октомври 2025, 11:24
Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея
Аферата

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията
Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове
Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави
Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета

Северна Корея извърши изпитание на крилата ракета
Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори

Нидерландия гласува на предсрочни парламентарни избори
Ураганът

Ураганът "Мелиса" връхлетя Куба

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

У раганът "Мелиса" връхлетя Ямайка като един от най-мощните циклони, регистрирани някога – Организацията на обединените нации обяви бедствието за „бурята на века“, предаде New York Post

"Мелиса" се блъсна в югозападния бряг на Ямайка малко след 13:00 ч. източно време във вторник, 28 октомври, като буря от категория 5, с постоянни ветрове, достигащи разрушителните 297.73 км/ч.

Това е едва вторият атлантически ураган, който някога е достигнал сушата с толкова високи скорости на вятъра – другият е ураганът от Деня на труда през 1935 г., който уби стотици, когато връхлетя Флорида.

"Мелиса" се сблъска с Ямайка във вторник следобед, на 28 октомври, с ветрове от почти 300 км/ч, и се насочи към морето до вечерта, след като остави пътека на разрушения.

Ураганът "Мелиса"
13 снимки
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса

Островната държава с 2,8 милиона жители затвори всички летища, а до 25 000 туристи бяха блокирани.

"Мелиса" може да се окаже катастрофа с подобни мащаби, като експерти предупреждават, че хуманитарна катастрофа може да се разрази, след като цялата островна държава беше обгърната от виещи ветрове.

„Очаква се катастрофална ситуация в Ямайка“, каза специалистът по циклони на Световната метеорологична организация на ООН Ан-Клер Фонтан.

„За Ямайка това със сигурност ще бъде бурята на века“, добави тя.

Покриви бяха откъснати от сгради в градове и селища из целия остров, докато ужасяващи кадри показваха булеварди, превърнати в бушуващи реки от кални бързеи, тъй като проливните дъждове предизвикаха мощни внезапни наводнения.

Прекратяванията на електрозахранването бяха масови още от понеделник, преди "Мелиса" дори да пристигне – докато интернетът, критичен за системите за реагиране при извънредни ситуации, беше прекъснат в почти половината остров.

Много ямайци бяха поставени под задължителна евакуация или наредени да се приютят на място – докато някои общности дори бяха посъветвани да бъдат нащрек за крокодили, измити от блатните им местообитания в наводнените улици и дворове.

Прогнозирани бяха около 1 метра дъжд и 4-метрови вълни от бурята, но метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд каза, че липсата на стабилни метеорологични станции в Ямайка означава, че светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята. Окото на "Мелиса" се отдръпна от северозападния бряг на Ямайка като категория 4 със 233 км/ч  ветрове малко преди 18:00 ч. източно време, след като пресече пътека почти директно през острова.

Очакваше се ветровете и дъждът да продължат да удрят острова, докато той се отдалечава на североизток.

Към вторник вечерта бяха потвърдени само три смъртни случаи от бурята в Ямайка, според CNN, но се очакваше броят да се увеличи, докато ветровете и дъждът утихват и страната започне да преглежда развалините

"Мелиса" ще продължи към Куба следваща, като прогнозите предвиждат да връхлети югоизточния регион на страната между 1:00 и 2:00 ч. в сряда като категория 4 с постоянни ветрове от поне 209 км/ч.

Очакват се до 50 сантиметра дъжд, заедно с 3,7-метрова бурна вълна. Куба започна задължителни евакуации във вторник.

"Мелиса" ще напусне Куба в сряда сутринта, след което ще навлезе в Бахамите с намалени, но все още значителни ветрове от 161 км/ч през деня, прогнозира Fox Weather. Може да паднат до 25 сантиметра дъжд, докато бурната вълна може да достигне 2,4 метра.

Очаква се Търкс и Кайкос да бъдат пощадени от основния удар на бурята и вместо това да се сблъскат с ефекти на тропическа буря, след като по-ранни прогнози предвиждаха по-директен удар.

"Мелиса" ще е напуснала Карибите до четвъртък, като само Бермудите може да усетят ефекти тази вечер, докато бурята се придвижва в Атлантика и умира. Там остава в сила наблюдение за ураган, но ветровете вероятно ще достигнат само 137 км/ч и не повече от 7,6 сантиметра дъжд се очакват, според Fox.

Но се очаква бурята да остави „историческа“ пътека на разрушения след себе си, казаха метеоролозите.

„Той е наравно с урагана от Деня на труда през 1935 г. за най-интензивния атлантически ураган, достигнал сушата, регистриран някога“, каза Даймънд.

„Вятърът и налягането при достигане на сушата и за двете бяха 298 км/ч и 892 милибара. По-ниското налягане обикновено означава по-мощна буря.“

"Мелиса" е на второ място заедно с четири други бури – Дориан, Уилма, Гилбърт и Деня на труда – за най-силните ветрове, регистрирани в който и да е ураган.

Само ураганът Алън – който връхлетя Карибите в Мексико през 1980 г. – ги надминава всички, с ветрове от 306 км/ч.

 "Мелиса" е най-лошата буря, която някога е достигнала сушата в Ямайка – измествайки от картата Гилбърт от категория 3 през 1988 г. Тази буря все още срина около една пета от сградите на острова – повдигайки ужасяваща перспектива за съдбата на Ямайка, когато слънцето изгрее над развалините в сряда сутринта.

Източник: New York Post    
Ураган Мелиса Ямайка Буря на века Категория 5 ураган Разрушения Наводнения Хуманитарна криза Кариби Евакуации Куба
Последвайте ни

По темата

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Бил Гейтс шокира света с тотална промяна на мнението си за климата

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

Toyota Corolla Concept е толкова радикален, че трудно може да го разпознаете

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 5 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 5 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южна Корея &bdquo;позлати&ldquo; Тръмп с корона и десерт</p>

Тръмп се срещна с президента на Южна Корея в последния етап от обиколката си в Азия

Свят Преди 8 минути

По време на визитата си в Южна Корея Доналд Тръмп получи златна корона и най-високото отличие на страната, докато Сеул залага на символиката на „златната ера“ в отношенията между двете държави

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

България Преди 37 минути

Докато са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на НЗОК и НОИ, и са меко казано скандални, заяви лидерът на ПП

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 59 минути

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любопитно Преди 1 час

Сияна продължи да бъде обект на нападки в Къщата

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Свят Преди 1 час

Стюардът е заявил, че ако ѝ "пука за детето, ще направя нещо, ще отслабна“

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 1 час

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Любопитно Преди 1 час

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете по-рано тази година със съпруга си Кук Марони

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Мути Мутиев от Big Brother: Гонят ме от България!

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизода, за да разберете кой е човекът зад образа, предизвикал толкова крайни коментари

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

Потвърден е случай на антракс в Хасковско

България Преди 1 час

Изследвания на проби в лаборатория са доказали наличието на бактерията във фермата с около 200 овце и 100 говеда

<p>Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия</p>

Дете загина, 8 ранени при тежка катастрофа на магистрала в Сърбия

Свят Преди 1 час

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Меган Маркъл и принц Хари на бейзболния мач на „Доджърс“ в Лос Анджелис

Любопитно Преди 1 час

Меган и Хари бяха облечени почти еднакво – със сини шапки на „Доджърс“, бели ризи и сини връхни дрехи

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

Обвиниха 26-годишна жена за брутално насилие над майка ѝ

България Преди 1 час

Тя е задържана за срок до 72 часа

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски шпионски самолет над Балтийско море

Свят Преди 1 час

Руският самолет Ил-20 не е подал полетен план за своята „разузнавателна мисия“ в международното въздушно пространство

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

Свят Преди 1 час

Жената е била на поход и се е отделила от групата, за да си почине, а круизният кораб е отплавал без нея

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Горска сватба за Гризлито от „Игри на волята“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори за Sesame Купа на България

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg