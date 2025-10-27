Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

М елиса вече е най-силната буря на планетата тази година, предава Си Ен Ен.

Ураганът продължава да се усилва, като бурята от категория 5 вече има ветрове от 280 км/ч.

Периферията на Мелиса достигна Ямайка и са издадени задължителни заповеди за евакуация на уязвимите крайбрежни райони на островната държава.

Бурята вече е убила трима души в Хаити и един в Доминиканската република.