Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

М елиса вече е най-силната буря на планетата тази година, предава Си Ен Ен.
Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба
Ураганът продължава да се усилва, като бурята от категория 5 вече има ветрове от 280 км/ч.
Периферията на Мелиса достигна Ямайка и са издадени задължителни заповеди за евакуация на уязвимите крайбрежни райони на островната държава.
Катастрофалният ураган "Мелиса": Ветрове над 250 км/ч
Бурята вече е убила трима души в Хаити и един в Доминиканската република.