Зловещо, ловец на бури влезе в окото на урагана "Мелиса"

Льокорню печели време, но с каква цел?

Радев в Рияд: Няма да има реален напредък, докато не се отстрани моделът на задкулисие

„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

В печатляващи кадри разкриват вътрешността на масивното око на урагана "Мелиса", докато той се насочва към Ямайка с ветрове от почти 321.87 километра в час. Това е най-силният бурен циклон, който някога е удрял островната държава, и който вече е отнел живота на трима души.

Клипът, споделен в X от метеоролога-ловец на бури Джеръми ДеХарт, показва цилиндрична стена от облаци, извисяваща се на хиляди футове, докато жестоката буря се приближава към Ямайка в неделя.

From a crewmember on yesterday's Teal 74 mission into now-Category 5 Hurricane #Melissa. As clear of an eye as you will see in the Atlantic basin. pic.twitter.com/5tktvvrIR1 — Jeremy DeHart (@JeremyDeHartWX) October 27, 2025

Въпреки ветровете от 281.64 километра в час, бушуващи в окото на урагана, над високите облаци се виждаха чисто синьо небе и слънце.

"Мелиса", ураган от категория 5, се очаква да удари Ямайка. Това е първата буря с такъв мащаб, достигнала сушата на острова, откакто ураганите започват да се регистрират през 1850 г., съобщи Fox Weather за New York Post .

Въпреки това "Мелиса" бледнее в сравнение с най-силния ураган, който е удрял Ямайка - "Гилбърт", категория 3, който достигна сушата през 1988 г., нанасяйки щети или унищожавайки поне една пета от сградите на острова на стойност 2,5 милиарда долара и отнесе живота на 45 души.

В понеделник следобед трима души са загинали, а над дузина са ранени вследствие на "Мелиса", според министъра на здравеопазването и благосъстоянието Кристофър Тъфтън. Причините за инцидентите включват падане на дървета, падания от покрив и един автомобилен инцидент, добави той.

#Melissa is now a Category 5 Major Hurricane with 160 mph winds.



Sobering imagery from satellite this morning. Stay safe, Jamaica 🇯🇲🙏 pic.twitter.com/3zhmMQt3Ow — Zoom Earth (@zoom_earth) October 27, 2025

"Призоваваме обществото да прояви изключителна предпазливост: дейности като

катерене по покриви,

укрепване с пясъчни чували или рязане на дървета може да изглеждат управляеми, но дори малки грешки при ураганни условия могат да доведат до сериозни наранявания или смърт.

Шофирането през наводнени пътища или райони с отломки също е изключително опасно."

"Мелиса" се очаква да достигне сушата с ветрове от поне 241.4 километра в час, според Fox Weather, което би имало сериозни последици за островната държава.

"Цяла Ямайка ще бъде засегната по някакъв начин", каза метеорологът на Fox Weather Грег Даймънд.

"В западната част на Ямайка ветровете имат потенциал да съборят сгради и да нанесат обширни и дълготрайни щети на цялата инфраструктура в района."

Ураганът "Мелиса" Източник: Getty Images

Очаква се и до 655.48 см3 дъжд, което ще предизвика "катастрофални наводнения и множество свлачища на острова", добави Даймънд.

Бурята ще премине покрай Ямайка до сряда и ще удари югоизточната част на Куба, ще нанесе щети в Хаити, след което ще премине през Бахамите и Туркс и Кайкос, преди да се насочи към океана.

"Мелиса" вероятно ще се премести в Атлантическия океан до края на сряда и може да достигне последната си суша в Бермудите в четвъртък.

Ураганът "Мелиса" Източник: gettyimages

Очаква се Флорида и континенталната част на САЩ да не бъдат сериозно засегнати, въпреки че могат да се усещат силни течения и бурни морета.

"Мелиса" порази Ямайка в понеделник, като всички летища на острова бяха затворени, а електропреносните линии вече започнаха да падат заради ветровете.

В някои райони са въведени задължителни евакуации, като се очакват приливи до 3.962 метра и внезапни наводнения, представляващи сериозен риск.