Парче, по-голямо от Париж, се откъсна от най-големия ледник в Гренландия

О громно парче лед, по-голямо от френската столица Париж, се е откъснало от най-големия леден шелф в Арктика заради по-топлите температури в Гренландия, съобщиха учените.

Блокът от 113 квадратни километра се е откъснал от ледника Nioghalvfjerdsfjorden в Североизточна Гренландия, което според учените е очаквано предвид повишаването на средните температури.

"Наблюдаваме нарастваща скорост на топене на този най-голям останал леден шелф", каза Джейсън Бокс, професор по глациология в Геоложката служба на Дания и Гренландия (GEUS), пред АФП.

GEUS публикува сателитни снимки, показващи частите от ледника, които са се откъснали.

Greenland—“A big chunk of ice has just broken away from Arctic's largest remaining ice shelf—79N or Nioghalvfjerdsfjorden—in NE Greenland—loss is further evidence of the rapid climate changes—The atmosphere in this region has warmed by about 3C since 1980” https://t.co/m4BiB284VN pic.twitter.com/3osWuJNtJZ