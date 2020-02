Тревога! Рекордно топло, над 20 градуса в Антарктида

Т емпературата в Антарктида за първи път надхвърли 20 градуса по Целзий. Изследователи регистрираха 20,75 градуса на остров, близо до брега на ледения континент.

Бразилският учен Карлос Шефер коментира, че „никога не са виждали температура в Антарктида толкова висока”.

Въпреки че температурата, регистрирана на 9 февруари, е рекордно висока, Шефер подчерта, че отчитането не е част от по-широко проучване и затова само по себе си не може да се използва за прогнозиране на тенденция. Два дни по-рано в Антарктида беше отчетен температурен рекорд от 18,3 градуса.

„Това е просто сигнал, че в тази област се случва нещо различно,” смята ученият.

Според Световната метеорологична организация средните температури на континента Антарктида са се повишили с почти 3 градуса през последните 50 години, като 87% от ледниците по западното крайбрежие са започнали да се свиват. Тези процеси са се ускорили през изминалите 12 години. А януари е най-топлият откакто се събират данни за температурите на ледения континент. В момента там е лято.

Подобна беше ситуацията миналата година и в Северния полярен кръг. През юли температурата в Арктика достигна рекордните 21 градуса.

В глобален мащаб януари 2020 г. е бил най-топлият в историята на климатичните отчети. Това сочат данните на американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания. За последните поне 141 години не е имало толкова топъл януари.

Данните показват, че само три други месеца са били в подобна степен извън нормите. Това са декември 2015 г. и февруари и март 2016 г.

Тревожното е, че за разлика от тогава, сега няма климатичен феномен като „Ел Ниньо”, който да обясни глобалната температурна аномалия.

Of the 1,681 months of the climate record, only March 2016, February 2016 and December 2015 each had a greater temperature departure from avg than #January 2020: @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/B0Qry73kET