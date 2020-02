Мистерия на Антарктида, снегът стана кървавочервен

А нтарктическият сняг почервеня. Мистериозни студенолюбиви водорасли превърнаха бялата покривка в кървавочервена, пише "Дейли стар".

Украински експерти са споделили впечатляващи снимки на снежната покривка, която изглежда като примесена с червен оцветител за храна.

