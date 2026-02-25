Любопитно

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът

25 февруари 2026, 06:37
Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата
Източник: iStock

О громен диамант с тегло 228 карата е бил открит в мина в руската Архангелска област, информира 360.ru. Размерите на кристала са 50,5×30,6×18,6 мм.

След внимателен анализ е станало ясно, че самородният къс е изключително рядък, тъй като е с минимално съдържание на азот. Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът.

От началото на разработването на находището това е 52-ят уникален кристал. През септември миналата година на същото място беше изваден диамант с тегло 340 карата.

Източник: "Фокус"    
Огромен диамант 228 карата Архангелска област Диамантена мина Рядък кристал Ниско азотно съдържание Рудодобив Уникално откритие Находище Големи камъни
Последни новини

Снимката е илюстративна

25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

Любопитно Преди 22 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

България Преди 24 минути

Смисълът на днешния ден, посветен на борбата с училищното насилие, не е просто в обличането на една дреха. Той е в разговора, който трябва да започнем у дома, на вечеря, или в класната стая

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно Преди 26 минути

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 8 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Свят Преди 10 часа

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 12 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 12 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

България Преди 12 часа

Разследването е започнало след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала, в централна Гърция

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

България Преди 13 часа

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Свят Преди 13 часа

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

<p>Мъск провокира теории, че &bdquo;предстои нещо много лошо&ldquo; с коментар за Исус</p>

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Свят Преди 13 часа

Признанието на милиардера, че споделя ученията на Христос, раздели мрежите — докато едни виждат духовно израстване, други подозират опит за прикриване на грандиозен скандал

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 13 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

<p>Зеленски показа бункера си от първите дни на войната</p>

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Свят Преди 14 часа

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 14 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 14 часа

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Свят Преди 14 часа

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили

Всичко от днес

