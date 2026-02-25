Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

Д нес (25 февруари), коридорите на българските училища се обагрят в неочакван цвят. Хиляди деца и учители ще облекат розови фланелки – не от суета или модно увлечение, а като акт на мълчалив, но категоричен протест.

В последната сряда на февруари розовото престава да бъде просто цвят и се превръща в символ на нещо много по-дълбоко: решимостта ни да изкореним насилието там, където децата ни би трябвало да се чувстват най-сигурни.

Всичко започва през 2007 г. в една малка гимназия в Нова Скотия, Канада. Историята е колкото проста, толкова и разтърсваща. Деветокласник пристига в училище, облечен в розово поло. За група по-големи ученици това се оказва достатъчен повод да го нападнат с обиди, подигравки и заплахи.

Сцената на този неравен сблъсък обаче не остава незабелязана. Двама негови съученици – Травис Прайс и Дейвид Шепърд – решават, че няма да бъдат просто пасивни свидетели. Те не отвръщат на агресията с юмруци, а с креативност и солидарност. Отиват в местен магазин, купуват 50 розови фланелки и чрез интернет призовават останалите ученици да ги облекат на следващия ден

Резултатът е зашеметяващ: стотици тийнейджъри се появяват в училище, облечени в розово, превръщайки училищния двор в море от подкрепа. Когато жертвата влиза в сградата, вижда, че не е сам – агресорите са загубили своята сила, защото страхът е бил заменен от единство.

Тази вълна на съпричастност бързо преминава границите на Канада. Днес Световният ден на розовата фланелка се отбелязва в десетки държави, сред които САЩ, Австралия, Великобритания, Япония, Нова Зеландия и, разбира се, България.

У нас традицията започва да пуска корени преди повече от десетилетие и днес е едно от най-мащабните събития, насочени към училищния климат.

Изборът на точно този цвят не е случаен. Розовото често се възприема като символ на уязвимост или е натоварен с полови стереотипи, които насилниците обичат да използват като мишена. Обличайки го, ние всъщност казваме, че никой не заслужава да бъде малтретиран заради това как изглежда, в какво вярва или как изразява себе си. Това е своеобразен щит срещу предразсъдъците.

Като общество често допускаме грешката да разглеждаме училищния тормоз като „фаза от израстването“ или нещо, през което всеки трябва да мине, за да се „окаля“. Но истината е далеч по-сурова. Психическото и физическото насилие оставят белези, които често не заздравяват и в зряла възраст. Те формират несигурни възрастни, изпълнени със страх или склонни към агресия. Денят на розовата фланелка ни напомня, че възпитанието не е само предаване на знания по математика или езици, а преди всичко изграждане на емпатия.

Смисълът на днешния ден не е просто в обличането на една дреха. Той е в разговора, който трябва да започнем у дома, на вечеря, или в класната стая. Въпросът не е само „Кой е насилникът?“, а по-скоро „Защо мълчим, когато го виждаме?“. Защото най-големият съюзник на агресията не е силата на нападателя, а безразличието на околните. Розовата фланелка е нашето обещание, че няма да отвръщаме очи. Днес тя е символ на надеждата, че училището може да бъде място на доброта, а не на оцеляване.