ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

25 февруари 2026, 06:57
К оалиция ГЕРБ-СДС ще се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г., съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. 

Документите на коалицията ще бъдат внесени в Централната избирателна комисия от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Регистрацията ще бъде на 25.02.2026 г. от 13:00 ч.

Припомняме, че във вторник (24.02.2026 г.) една коалиция подаде документи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вчера беше и първият ден от регистрацията в Централната избирателна комисия (ЦИК).

  • Регистрация на партиите и коалициите за предсрочните избори

Комисията започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предстоящите избори  за народни представители. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март. 

Приемането на документите става всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

На заседание ЦИК прие решение относно регистрацията в районните избирателни комисии на кандидатите за народни представители в изборите на 19 април. В него са посочени документите, които са необходими за регистрация на кандидатска листа. Срокът за регистрация на кандидатите е до 17:00 ч. на 17 март, съгласно утвърдената хронограма на ЦИК. 

Членовете на комисията приеха и решение относно проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, както и  решение относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 19 април тази година.  

ЦИК възлага на Главна дирекция ГРАО в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия: има навършени 21 години към 19 април т.г.; има българско гражданство, ако има и друго гражданство да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на България към датата на изборите; не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

От своя страна, ЦИК извършва проверка дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет; дали кандидатът е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони; и дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район. Проверките на ГРАО и на ЦИК следва да приключат до 10:00 часа на 22 март. 

Предизборната кампания за изборите на 19 април 2026 г. се открива на 20 март 2026 г. и приключва в 24:00 ч. на 17 април, се казва в приетото решение на ЦИК. В него се посочва, че предизборната кампания се води на български език. 

ЦИК прие и решение относно определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април.

 

Източник: Агенция "Фокус"    
