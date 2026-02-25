Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Н а 25 февруари православната църква почита паметта на свети Тарасий, Цариградски патриарх. Той се родил през VII в. в Цариград в семейство на високопоставен служител в императорския двор. Негов братовчед бил ученият богослов и по-късно патриарх Фотий. Благодарение на доброто си образование Тарасий бил издигнат на висока длъжност в двореца.

По това време иконоборците (отхвърляли почитането на свещените изображения) имали надмощие и положението на православните ставало все по-трудно.

Императрица Ирина, която управлявала от името на своя малолетен син Константин Шести, се нуждаела от църковен водач с благочестие, добра богословска подготовка и управленски способности, за да може да се успокои животът в Църквата. И така се спрели на Тарасий, който бил още мирянин. За да го убедят, от императорския двор му обещали, че ще свикат вселенски събор за разглеждане на иконоборческия спор.

Тогава Тарасий приел избора и ръкоположението му за патриарх се състояло на Рождество Христово, 25 декември 784 г. По време на своето служение светецът се постарал да възстанови мира в Църквата и в държавата. А на Седмия вселенски събор през 787 г. в град Никея (сега Изник в Турция) иконоборството било осъдено като ерес. За основа на вероопределението на събора били взети богословските творения на свети Йоан Дамаскин.

Свети Тарасий положил много усилия за изкореняване на симонията (т. е. заплащане за придобиване на църковни длъжности), както и за оздравяването на цялостния живот в Църквата. Същевременно светителят развил богата благотворителна и обществена дейност и се отличавал с грижите си за бедните. Бил почитан от целия народ. Но заради отказа си да даде развод на император Константин от законната му съпруга и да го венчае за негова сродница, праведният патриарх бил подложен на гонение и унижения. Упокоил се в 806 г.

Народни поверия и традиции

Народната памет е съхранила интересни обичаи и предзнаменования за този ден, които помагат на хората да надникнат в близкото бъдеще и да подготвят дома си за новия стопански цикъл.

Времето на 25 февруари служи като естествен барометър за предстоящия сезон. Ако денят е изпълнен със слънце и топлина, очаквайте ранна пролет. Ако вали сняг или има слана, зимата не иска да си тръгва, а пролетта ще закъснее. Влагата и топенето на ледове днес означава дълга и дъждовна пролет.

Старите вярвания предупреждават за няколко строго забранени неща, свързани с деня на Св. Тарасий:

Без конфликти: Категорично не се позволява псуването и кавгите. Смята се, че всеки спор на този ден може да донесе лош късмет на семейството за цялата година.

Опазване на дърветата: Забранено е сеченето на дървета. Особено внимание се обръща на върбата – като първия символ на пробуждащата се природа, тя не бива да бъде докосвана.

Денят е посветен на подготовка и пречистване. Земеделците започват усилена работа по подготовка на инвентара и проверка на семената, за да са готови за полските дейности.

Основната задача на жените е почистването на дома. Особено внимание се отделя на пространството около печката – символ на домашното огнище. Вярва се, че редът и чистотата в този ден привличат просперитета и успеха в къщата.