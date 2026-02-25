България

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Днес православната църква почита паметта на свети Тарасий, Цариградски патриарх

25 февруари 2026, 06:33
Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година
Източник: iStock/GettyImages

Н а 25 февруари православната църква почита паметта на свети Тарасий, Цариградски патриарх. Той се родил през VII в. в Цариград в семейство на високопоставен служител в императорския двор. Негов братовчед бил ученият богослов и по-късно патриарх Фотий. Благодарение на доброто си образование Тарасий бил издигнат на висока длъжност в двореца.

По това време иконоборците (отхвърляли почитането на свещените изображения) имали надмощие и положението на православните ставало все по-трудно.

Императрица Ирина, която управлявала от името на своя малолетен син Константин Шести, се нуждаела от църковен водач с благочестие, добра богословска подготовка и управленски способности, за да може да се успокои животът в Църквата. И така се спрели на Тарасий, който бил още мирянин. За да го убедят, от императорския двор му обещали, че ще свикат вселенски събор за разглеждане на иконоборческия спор.

Тогава Тарасий приел избора и ръкоположението му за патриарх се състояло на Рождество Христово, 25 декември 784 г. По време на своето служение светецът се постарал да възстанови мира в Църквата и в държавата. А на Седмия вселенски събор през 787 г. в град Никея (сега Изник в Турция) иконоборството било осъдено като ерес. За основа на вероопределението на събора били взети богословските творения на свети Йоан Дамаскин.

Свети Тарасий положил много усилия за изкореняване на симонията (т. е. заплащане за придобиване на църковни длъжности), както и за оздравяването на цялостния живот в Църквата. Същевременно светителят развил богата благотворителна и обществена дейност и се отличавал с грижите си за бедните. Бил почитан от целия народ. Но заради отказа си да даде развод на император Константин от законната му съпруга и да го венчае за негова сродница, праведният патриарх бил подложен на гонение и унижения. Упокоил се в 806 г.

  • Народни поверия и традиции

Народната памет е съхранила интересни обичаи и предзнаменования за този ден, които помагат на хората да надникнат в близкото бъдеще и да подготвят дома си за новия стопански цикъл.

Времето на 25 февруари служи като естествен барометър за предстоящия сезон. Ако денят е изпълнен със слънце и топлина, очаквайте ранна пролет. Ако вали сняг или има слана, зимата не иска да си тръгва, а пролетта ще закъснее. Влагата и топенето на ледове днес означава дълга и дъждовна пролет.

Старите вярвания предупреждават за няколко строго забранени неща, свързани с деня на Св. Тарасий:

  • Без конфликти: Категорично не се позволява псуването и кавгите. Смята се, че всеки спор на този ден може да донесе лош късмет на семейството за цялата година.
  • Опазване на дърветата: Забранено е сеченето на дървета. Особено внимание се обръща на върбата – като първия символ на пробуждащата се природа, тя не бива да бъде докосвана.

Денят е посветен на подготовка и пречистване. Земеделците започват усилена работа по подготовка на инвентара и проверка на семената, за да са готови за полските дейности.

Основната задача на жените е почистването на дома. Особено внимание се отделя на пространството около печката – символ на домашното огнище. Вярва се, че редът и чистотата в този ден привличат просперитета и успеха в къщата.

Източник: БТА/ проф. Иван Желев    
Свети Тарасий Цариградски патриарх Православна църква Иконоборство Седми вселенски събор Симония Народни поверия Народни традиции Пролетна подготовка Почистване на дома
Последвайте ни
Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 8 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 11 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 9 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 14 минути

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

,

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Любопитно Преди 22 минути

Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Любопитно Преди 24 минути

Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса

.

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в света

Любопитно Преди 25 минути

Тя бе невидимото оръжие на императорите, „разчиствайки“ пътя към трона с фатални гъби и отровни пера

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно Преди 26 минути

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 8 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Свят Преди 10 часа

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 12 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 12 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

България Преди 12 часа

Разследването е започнало след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала, в централна Гърция

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

България Преди 13 часа

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Свят Преди 13 часа

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

<p>Мъск провокира теории, че &bdquo;предстои нещо много лошо&ldquo; с коментар за Исус</p>

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Свят Преди 13 часа

Признанието на милиардера, че споделя ученията на Христос, раздели мрежите — докато едни виждат духовно израстване, други подозират опит за прикриване на грандиозен скандал

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 13 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

<p>Зеленски показа бункера си от първите дни на войната</p>

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Свят Преди 14 часа

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 14 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Картонени играчки за децата – смях, творчество и още нещо

Edna.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

Петко Панайотов: Колективът прави разликата в ЦСКА, мечтите са безплатни (видео)

Gong.bg

Сензацията е факт! Смелият Будьо/Глимт шокира Интер и на "Джузепе Меаца" и го изхвърли от ШЛ

Gong.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg

Ветото на Изборния кодекс - първа точка в дневния ред на парламента

Nova.bg