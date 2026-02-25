Любопитно

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса

25 февруари 2026, 06:35
Източник: iStock/GettyImages

П ортфейлът е нещо много повече от обикновен аксесоар – той е тихият пазител на нашето ежедневие. Независимо дали е изработен от класическа кожа или от модерни рециклирани материали, портфейлът е символ на ред и сигурност.

Той отразява нашия стил и навици – от минималистичния дизайн за тези, които предпочитат дигиталните разплащания, до обемното портмоне, събрало десетки спомени и касови бележки.

5 неща, които да носим в джоба си, за да имаме късмет

В свят, който става все по-дигитален, физическият портфейл остава онази осезаема връзка с нашите ресурси, която ни дава усещане за подготвеност във всяка ситуация.

Според езотерични експерти, портфейлът може да се превърне не просто в място за пари, а в личен магнит за богатство. Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Какво да сложите в портфейла си, за да привлечете богатство през 2026 г. според зодията, вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Зодиакален код за богатство: Сложете това в портфейла си
12 снимки
стрелец зодия
Телец зодия
близнаци зодия
козирог зодия

Още хороскопи можете да намерите в Edna.bg

Източник: rbc.ua    
портфейл ежедневие сигурност дигитализация финанси богатство зодия талисман късмет подготвеност
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
