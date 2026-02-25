25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

И ма дати, които историята записва не със злато, а с мастило, напоено със страх и идеологическа ярост. На 25 февруари 1949 г. Софийската съдебна палата се превръща в сцена на една от най-жестоките драми в следвоенна България. В мразовитата утрин, под зоркия поглед на въоръжени пазачи, започва процесът срещу 15 евангелистки пастори. Заглавията във вестниците вече са написани, присъдите – предрешени, а смисълът на думата „правосъдие“ е подменен от политическа целесъобразност.

Всичко започва в глухата доба на нощта. Между декември 1948 г. и януари 1949 г. из цяла България се провежда светкавична и внимателно планирана операция на Държавна сигурност. Един по един, духовните водачи на евангелистките общности са отвеждани от домовете им пред ужасените погледи на своите семейства. Без официални заповеди, без обяснения – просто изчезват в камионетките на „народната власт“.

Целта на тези арести е предварително начертана в кабинетите на БКП: евангелистките църкви, със своите международни връзки и традиционно влияние, са трън в очите на режима.

Театър на абсурда и пречупените воли

За новата тоталитарна власт тези мъже не са просто духовници – те са „агенти с черни раса“, мост към Запада, който трябва да бъде взривен. Обвиненията звучат като извадени от евтин шпионски роман: шпионаж в полза на американското и британското разузнаване, държавна измяна, валутни престъпления.

Но истинската драма се разиграва не в залата, а в месеците преди нея.

Подложени на нечовешки методи на разпит, лишени от сън и прекършени от изолация, пасторите влизат в съда като сенки на самите себе си. Светът става свидетел на вледеняваща гледка: хора, посветили живота си на истината, започват да правят „пълни самопризнания“ за грехове, които никога не са извършвали. Техният глас е равен, очите им – празни, а думите им звучат като механично заучен текст, написан в подземията на Държавна сигурност.

Когато амвонът се превърне в подсъдима скамейка

Процесът е показен. Той не цели просто да накаже 15 души, а да изкорени свободата на духа. В залата присъстват „подбрани“ граждани и чуждестранни кореспонденти, пред които режимът иска да покаже колко „опасно“ може да бъде християнското смирение.

Сред подсъдимите са водещи интелектуалци и духовни водачи като Васил Зяпков и Янко Иванов. Техните молитви за мир и братство са представени като шифровани съобщения до вражески централи. В онези дни амвонът е обявен за трибуна на предателството, а Библията – за опасно оръжие.

На 8 март, само две седмици по-късно, завесата пада. Четирима пастори са осъдени на доживотен затвор, останалите получават общо над 100 години лишаване от свобода. Техните семейства са интернирани, църквите им – затворени или поставени под строг контрол, а имената им са заличени от обществената памет за десетилетия наред.

Денят, в който се „роди“ символът на Дивия запад

На днешната дата, преди близо два века, светът се промени завинаги. На 25 февруари 1836 г. един млад и амбициозен мъж на име Семюъл Колт получава американски патент №138 за „въртящо се оръжие“. Това не е просто поредната техническа скица – това е раждането на легендата, която ще пренапише историята на Америка, ще промени хода на военното дело и ще се превърне в културен символ, познат днес просто като револвер.

Вдъхновение от морската пяна

Историята на това изобретение започва не в оръжейна работилница, а сред солените пръски на Атлантическия океан. Години по-рано, едва 16-годишен, Семюъл бяга от дома си и се качва на кораба „Корво“ като обикновен моряк. Докато наблюдава работата на кормилното колело и начина, по който зъбците му се фиксират при всяко завъртане, в главата на младежа проблясва гениална идея.

Той осъзнава, че същият принцип може да се приложи към пистолета: цилиндър с няколко камери, който се върти и автоматично се подравнява с цевта. Легендата разказва, че още по време на това плаване Колт издялква първия си прототип от парче дърво.

Оръжието, което направи хората равни

Преди Колт, пистолетите са били тежки, бавни и предимно еднозарядни. В битка стрелбата е била последвана от дълги секунди на презареждане – време, което често е коствало живота. С появата на револвера обаче, за първи път един човек получава възможността да произведе пет или шест последователни изстрела без прекъсване.

Неслучайно в американския фолклор се ражда фразата: „Бог създаде хората, но полковник Колт ги направи равни“. Револверът се превръща в „Големия изравнител“. Той дава шанс на слабия срещу силния, на фермера срещу бандита и на кавалериста срещу многобройния враг. Модели като Paterson и по-късният Peacemaker (Миротворецът) се превръщат в неизменна част от кобура на всеки шериф, каубой и авантюрист, тръгнал да опитомява безкрайните прерии на Дивия запад.

Цената на прогреса

Но успехът не идва веднага. Първата фабрика на Колт в Патерсън фалира, а самото оръжие първоначално е посрещнато със скептицизъм от военните. Едва след Тексаската революция и избухването на войната с Мексико, предимствата на револвера стават неоспорими.

Колт не само изобретява механизъм; той поставя началото на масовото индустриално производство със заменяеми части – иновация, която по-късно ще проправи пътя за автомобилната индустрия и съвременните технологии.

