Любопитно

25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

Вижте какво се е случило на този ден в историята

25 февруари 2026, 06:37
25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

И ма дати, които историята записва не със злато, а с мастило, напоено със страх и идеологическа ярост. На 25 февруари 1949 г. Софийската съдебна палата се превръща в сцена на една от най-жестоките драми в следвоенна България. В мразовитата утрин, под зоркия поглед на въоръжени пазачи, започва процесът срещу 15 евангелистки пастори. Заглавията във вестниците вече са написани, присъдите – предрешени, а смисълът на думата „правосъдие“ е подменен от политическа целесъобразност.

Всичко започва в глухата доба на нощта. Между декември 1948 г. и януари 1949 г. из цяла България се провежда светкавична и внимателно планирана операция на Държавна сигурност. Един по един, духовните водачи на евангелистките общности са отвеждани от домовете им пред ужасените погледи на своите семейства. Без официални заповеди, без обяснения – просто изчезват в камионетките на „народната власт“.

Целта на тези арести е предварително начертана в кабинетите на БКП: евангелистките църкви, със своите международни връзки и традиционно влияние, са трън в очите на режима.

Театър на абсурда и пречупените воли

За новата тоталитарна власт тези мъже не са просто духовници – те са „агенти с черни раса“, мост към Запада, който трябва да бъде взривен. Обвиненията звучат като извадени от евтин шпионски роман: шпионаж в полза на американското и британското разузнаване, държавна измяна, валутни престъпления.
Но истинската драма се разиграва не в залата, а в месеците преди нея.

Подложени на нечовешки методи на разпит, лишени от сън и прекършени от изолация, пасторите влизат в съда като сенки на самите себе си. Светът става свидетел на вледеняваща гледка: хора, посветили живота си на истината, започват да правят „пълни самопризнания“ за грехове, които никога не са извършвали. Техният глас е равен, очите им – празни, а думите им звучат като механично заучен текст, написан в подземията на Държавна сигурност.

Когато амвонът се превърне в подсъдима скамейка

Процесът е показен. Той не цели просто да накаже 15 души, а да изкорени свободата на духа. В залата присъстват „подбрани“ граждани и чуждестранни кореспонденти, пред които режимът иска да покаже колко „опасно“ може да бъде християнското смирение.

Сред подсъдимите са водещи интелектуалци и духовни водачи като Васил Зяпков и Янко Иванов. Техните молитви за мир и братство са представени като шифровани съобщения до вражески централи. В онези дни амвонът е обявен за трибуна на предателството, а Библията – за опасно оръжие.

На 8 март, само две седмици по-късно, завесата пада. Четирима пастори са осъдени на доживотен затвор, останалите получават общо над 100 години лишаване от свобода. Техните семейства са интернирани, църквите им – затворени или поставени под строг контрол, а имената им са заличени от обществената памет за десетилетия наред.

  • Денят, в който се „роди“ символът на Дивия запад

На днешната дата, преди близо два века, светът се промени завинаги. На 25 февруари 1836 г. един млад и амбициозен мъж на име Семюъл Колт получава американски патент №138 за „въртящо се оръжие“. Това не е просто поредната техническа скица – това е раждането на легендата, която ще пренапише историята на Америка, ще промени хода на военното дело и ще се превърне в културен символ, познат днес просто като револвер.

Вдъхновение от морската пяна

Историята на това изобретение започва не в оръжейна работилница, а сред солените пръски на Атлантическия океан. Години по-рано, едва 16-годишен, Семюъл бяга от дома си и се качва на кораба „Корво“ като обикновен моряк. Докато наблюдава работата на кормилното колело и начина, по който зъбците му се фиксират при всяко завъртане, в главата на младежа проблясва гениална идея.

Той осъзнава, че същият принцип може да се приложи към пистолета: цилиндър с няколко камери, който се върти и автоматично се подравнява с цевта. Легендата разказва, че още по време на това плаване Колт издялква първия си прототип от парче дърво.

Оръжието, което направи хората равни

Преди Колт, пистолетите са били тежки, бавни и предимно еднозарядни. В битка стрелбата е била последвана от дълги секунди на презареждане – време, което често е коствало живота. С появата на револвера обаче, за първи път един човек получава възможността да произведе пет или шест последователни изстрела без прекъсване.

Неслучайно в американския фолклор се ражда фразата: „Бог създаде хората, но полковник Колт ги направи равни“. Револверът се превръща в „Големия изравнител“. Той дава шанс на слабия срещу силния, на фермера срещу бандита и на кавалериста срещу многобройния враг. Модели като Paterson и по-късният Peacemaker (Миротворецът) се превръщат в неизменна част от кобура на всеки шериф, каубой и авантюрист, тръгнал да опитомява безкрайните прерии на Дивия запад.

Цената на прогреса

Но успехът не идва веднага. Първата фабрика на Колт в Патерсън фалира, а самото оръжие първоначално е посрещнато със скептицизъм от военните. Едва след Тексаската революция и избухването на войната с Мексико, предимствата на револвера стават неоспорими.

Колт не само изобретява механизъм; той поставя началото на масовото индустриално производство със заменяеми части – иновация, която по-късно ще проправи пътя за автомобилната индустрия и съвременните технологии.

Родени:

  • 1842 г. – роден е германският писател Карл Май („Винету“, „Олд Шетърхенд“)
  • 1885 г. – родена е английската принцеса Алис Батенберг
  • 1942 г. – роден е българският борец и колекционер Боян Радев
  • 1943 г. – роден е британският музикант Джордж Харисън
процес срещу пастори Държавна сигурност Тоталитарен режим Политически репресии Българска история Самюъл Колт Револвер Див запад Изобретения Оръжия
Последвайте ни
Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 8 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 11 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 9 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 14 минути

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

,

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Любопитно Преди 22 минути

Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът

.

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в света

Любопитно Преди 25 минути

Тя бе невидимото оръжие на императорите, „разчиствайки“ пътя към трона с фатални гъби и отровни пера

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

България Преди 26 минути

Днес православната църква почита паметта на свети Тарасий, Цариградски патриарх

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно Преди 26 минути

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 8 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 12 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 12 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

България Преди 12 часа

Разследването е започнало след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала, в централна Гърция

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

България Преди 13 часа

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Свят Преди 13 часа

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

<p>Мъск провокира теории, че &bdquo;предстои нещо много лошо&ldquo; с коментар за Исус</p>

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Свят Преди 13 часа

Признанието на милиардера, че споделя ученията на Христос, раздели мрежите — докато едни виждат духовно израстване, други подозират опит за прикриване на грандиозен скандал

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 13 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

<p>Зеленски показа бункера си от първите дни на войната</p>

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Свят Преди 14 часа

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 14 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 14 часа

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Картонени играчки за децата – смях, творчество и още нещо

Edna.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

Петко Панайотов: Колективът прави разликата в ЦСКА, мечтите са безплатни (видео)

Gong.bg

Сензацията е факт! Смелият Будьо/Глимт шокира Интер и на "Джузепе Меаца" и го изхвърли от ШЛ

Gong.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg

Ветото на Изборния кодекс - първа точка в дневния ред на парламента

Nova.bg