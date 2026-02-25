България

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

25 февруари 2026, 07:01
Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс
Източник: Георги Димитров/Vesti

Д епутатите ще обсъдят ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата на законодателния орган. Мотивите на държавния глава Илияна Йотова са свързани основно с ограниченията до 20 на броя секциите за гласуване извън дипломатическите ни и консулските представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Във вторник правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените.  

Парламентът ще разгледа президентското вето върху Изборния кодекс

Проектопрограмата включва приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка. Миналия четвъртък Андрей Гюров подаде оставка от поста, след като положи клетва пред Народното събрание като служебен премиер.

НС ще разгледа и проекти на решения за промени в състава и ръководството на постоянни комисии.

В проектопрограмата е също второто гласуване на промени в Кодекса за социално осигуряване. както и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

НС отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс

Предвижда се депутатите да ратифицират Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“. 

Очаква се да се проведе и петъчният редовен парламентарен контрол.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Изборен кодекс Президентско вето Народно събрание Българска народна банка Андрей Гюров Социално осигуряване Ценни книжа ЮНЕСКО Подводно наследство Парламентарен контрол
Последвайте ни

По темата

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 9 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 12 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 10 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 14 минути

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 24 минути

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Кралят на Норвегия Харалд е в болница в Испания заради инфекция

Свят Преди 1 час

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 1 час

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

Снимката е илюстративна

25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

България Преди 1 час

Смисълът на днешния ден, посветен на борбата с училищното насилие, не е просто в обличането на една дреха. Той е в разговора, който трябва да започнем у дома, на вечеря, или в класната стая

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Любопитно Преди 1 час

Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно Преди 1 час

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 9 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Свят Преди 11 часа

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Свят Преди 12 часа

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

България Преди 13 часа

След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 13 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 13 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

На разходка в Хисаря

sinoptik.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Мистерия с контузиите на Фабиен - Левски е в неведение

Gong.bg

Има ли сили Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“?

Gong.bg

Млада жена е загинала след пожар в Първомай, близките ѝ се съмняват, че е запалена

Nova.bg

Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана заради липса на “Гражданска отговорност”

Nova.bg