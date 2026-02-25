Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

С лужебното правителство ще заседава днес от 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Министерски съвет предлага и внася промени в закона за удължаване на бюджета

Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон на заседанието, за да бъде приет преди 19 март.

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.