Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

25 февруари 2026, 07:04
С лужебното правителство ще заседава днес от 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 

Министерски съвет предлага и внася промени в закона за удължаване на бюджета

Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон на заседанието, за да бъде приет преди 19 март. 

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.

Източник: БТА, Валерия Димитрова    
