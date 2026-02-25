Любопитно

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

25 февруари 2026, 06:45
Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen
П рофесионалният състезател по културизъм Марчин Псанак се сбогува с мястото си в Hell’s Kitchen. След незадоволително представяне по време на вечерната резервация, шеф Виктор Ангелов взе куртката на поляка и сложи край на участието му в предаването. Междувременно, като част от първата кастинг битка за сезона, място сред претендентите намери TikTok сензацията Галин Иванов.

Денят за Сините и Червените започна с посещение на Белоградчик, където двата отбора се впуснаха в поредица от вълнуващи предизвикателства. Въпреки че дамите спечелиха предимство при готвенето на колела за втори пореден път, те отново не съумяха да се справят с липсата на комуникация помежду си. Това доведе до загуба и нови две оранжеви престилки за отбора - този път за темпераментната Спирова и младата надежда Симона.

След завръщането си, Сините и Червените се запознаха с резервите на Hell’s Kitchen - опитният готвач Георги, самоуката Бояна, влогърът Галин, младото острие Марио и бившият пицар Калин. Небрежното отношение към продуктите накара шеф Ангелов да отпрати Георги, а най-добре със задачата да приготви авторско ястие се справи Галин. Това му донесе и място в Червената кухня.

Последвалата вечерна резервация протече с множество грешки както при Сините, така и при Червените. Амбициозната Спирова успя да овладее ситуацията и да издаде всички поръчки заедно със своите съотборници. Поръчките на техните съперници обаче бяха връщани неколкократно заради проблеми на станция “Гарнитури”, където спортистът Марчин не се справи с поставените му задачи.

Тази вечер сървевнованиятасъревнованията в най-популярния ресторант в България ще продължат, а в края на вечерта още един ще се сбогува с мечтата за победа.

Гледайте Hell’s Kitchen в сряда, 25 февруари, от 20:00 ч. по NOVA.

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

