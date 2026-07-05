Свят

Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

В късна реч в стила на предизборна кампания във Вашингтон в събота, президентът на САЩ заяви, че страната му „едва сега започва“, като същевременно обеща да я изведе „до нови нива“

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 09:24
Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът Доналд Тръмп възхваляваше „ненадминатите постижения и неограничения потенциал“ на САЩ в триумфалистично обръщение по повод 250-ата годишнина на страната. В късна реч в стила на предизборна кампания във Вашингтон в събота, президентът на САЩ заяви, че страната му „едва сега започва“, като същевременно обеща да я изведе „до нови нива“.

Празненствата бяха помрачени от екстремни метеорологични условия, включително опасна гореща вълна през последните дни и преминаваща буря, която забави речта на Тръмп. Опасения предизвика и шествие на очевидни бели националисти по улиците на Вашингтон, пише The Guardian.

Когато най-накрая се появи в 23:15 ч., президентът засегна поредица от любимите си теми – от обещанието за нов „златен век на Америка“ до повтарянето на неоснователни твърдения за изборни измами от страна на политическите му опоненти. „Америка е нация от победители. Днес страната ни печели отново“, обяви Тръмп. 

Той говори преди огромно светлинно шоу с фойерверки, определено от организаторите като най-голямото „в световната история“ за отбелязване на повода.

Екстремна гореща вълна по източното крайбрежие на САЩ провали част от дълго планираните празнични прояви през уикенда. Парадът по случай Деня на независимостта в събота в столицата на нацията беше внезапно отменен, ден след като парад беше отменен и във Филаделфия, където през 1776 г. е подписана Декларацията за независимост на страната от Великобритания.

Втората церемония по встъпване в длъжност на Тръмп през януари 2025 г. беше първата, организирана на закрито от 1985 г. насам, тъй като вълна от арктически въздух свали температурите до мразовити нива. В събота обаче, докато той се подготвяше за обръщението си по случай 250-годишнината на САЩ във Вашингтон, температурите се покачиха над 100°F (37,8°C) в условията на задушаващи горещини.

Между грандиозния триумф и пълния хаос – 250 години САЩ
16 снимки
Доналд Тръмп САЩ Ден на независимостта
Доналд Тръмп САЩ Ден на независимостта
Доналд Тръмп САЩ Ден на независимостта
Доналд Тръмп САЩ Ден на независимостта

Към 20:00 ч. спешните служби във Вашингтон бяха оказали помощ на 51 души с проблеми, свързани с жегата, като 12 от тях бяха откарани в близки болници, според Агенцията за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации в окръг Колумбия.

Времето обаче започна да се разваля, когато първите зрители заеха местата си на обекта, и те бяха принудени да се евакуират за повече от два часа поради опасения от гръмотевична буря. Последваха дъжд и светкавици.

„Бурите носят късмет, какъвто и да е поводът“, написа Тръмп в социалните мрежи, докато хиляди хора неохотно се отправяха към изходите, като обеща, че ще „изчака да премине“. По-късно на сцената Тръмп заяви, че е щял да говори дори ако е бил „пред един човек в четири часа сутринта“.

Той представи редица ветерани от армията и екипажа на историческата лунна мисия „Артемис II“, докато преминаваше през избрани моменти от историята на САЩ. Страната е „надеждата, обещанието, светлината и славата“ на света, заяви Тръмп.

Той многократно наруши протокола по време на юбилейните тържества, по време на които обикновено се очаква от един американски президент да се издигне над политическите борби и да се опита да докосне гражданите от всички убеждения. (Живите му предшественици забележимо отсъстваха от основните събития във Вашингтон.)

В петък вечерта, в реч, изнесена под изсечените лица на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн в планината Ръшмор в Южна Дакота, Тръмп предприе необикновена атака срещу това, което нарече „комунистическа заплаха“ в Америка, определяйки нейните поддръжници като „врагове на 4 юли 1776 г.“.

Той все по-често се опитва да представи прогресивните демократи като комунисти, които представляват екзистенциална заплаха за САЩ, и продължи да атакува „комунизма“, докато се обръщаше към тълпата в събота, казвайки, че никога няма да бъде позволено на този режим да „повдигне грозната си глава“ в страната. „Не искаме комунисти в нашата страна. Това никога не е работило и никога няма да работи“, каза президентът. 

Съюзниците на Тръмп бяха обвинени, че използват юбилейните тържества, за да подклаждат, а не да лекуват разделенията в страната – и че превръщат един исторически непартиен момент на патриотизъм в политически инструмент за пропаганда.

Около мястото на речта на Тръмп, в сянката на паметника на Вашингтон, беше изграден периметър с висока степен на сигурност. Хиляди военнослужещи от Националната гвардия бяха разположени в целия град след увеличение на числеността им през последните седмици.

Зад сцената, точно извън полезрението, се намираше Огледалното езеро. Президентът нареди ремонт на стойност 14,7 милиона долара, за да превърне обекта в цвета на „синьото от американското знаме“ навреме за празненствата по случай 250-ия рожден ден на страната – усилие, осуетено от масивен цъфтеж на водорасли, който го оцвети в зелено. Тръмп и неговите служители обвиниха вандали за несполуките на проекта.

Президентът, който и преди се е тревожил за числеността на тълпите, които събира на Националната алея (National Mall), беше призовал американците да излязат и да гледат това, което той обеща да бъде „най-великото шоу от всички“ в събота вечер.

„Любимият ви президент ще говори. Така че, моля, елате“, каза Тръмп при откриването на Големия панаир на американските щати в края на юни. Сякаш това не беше достатъчно, той твърдеше, че последвалото шоу с фойерверки ще бъде „10 пъти по-голямо“ от всяко друго, правено някога на американска почва.

След като се опита да подчертае примери за американско упорство и сила през изминалите два века и половина, Тръмп посочи времето в събота – и начина, по който много празнуващи се завърнаха, след като бяха отпратени – като пример за издръжливостта на нацията. „Чухте, че всичко е приключило. И какво стана? Вие се върнахте“, каза той на тълпата.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
Доналд Тръмп 250 годишнина на САЩ Предизборна реч Екстремни метеорологични условия Гореща вълна Политически разделения Комунистическа заплаха Златен век на Америка Фойерверки Вашингтон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Опасност на Халкидики: Евакуират туристи заради пожари, има ли пострадали българи

Опасност на Халкидики: Евакуират туристи заради пожари, има ли пострадали българи

Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

Кюстендилски череши гният по дърветата, цените им в магазина растат

Кюстендилски череши гният по дърветата, цените им в магазина растат

5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“

5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 2 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 2 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 2 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежкък инцидент в Исперихско: Комбайн преряза ръката на 36-годишен работник

Тежкък инцидент в Исперихско: Комбайн преряза ръката на 36-годишен работник

България Преди 49 минути

Раненият е транспортиран незабавно до Многопрофилната болница за активно лечение в град Разград с дълбока прорезна рана на крайника. За инцидента вече е информирана териториалната Инспекция по труда

Меган Маркъл и принц Хари

Обрат: Принц Хари се завръща в Лондон без Меган и децата

Свят Преди 1 час

Принц Хари се е надявал да доведе Меган и двете им малки деца на петдневното посещение, но е изразил опасения за безопасността на семейството си, тъй като не им е била предложена защита, финансирана от данъкоплатците, докато са в Обединеното кралство

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

България Преди 10 часа

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 2954 души

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 2954 души

Свят Преди 11 часа

.

Технологичен скок: Австрия пусна суперкомпютър за 36 милиона евро с квантово сърце

Любопитно Преди 11 часа

Системата разполага с над 1000 графични процесора и близо 900 централни процесора

Кралицата се завръща на дансинга: Мадона издава „Confessions II“ – първия ѝ голям албум от 20 години

Кралицата се завръща на дансинга: Мадона издава „Confessions II“ – първия ѝ голям албум от 20 години

Любопитно Преди 12 часа

Музикалната библия „NME“ обяви дългоочакваното продължение на клубния шедьовър от 2005 г. В „Confessions II“ Кралицата на попа залага на дълбок хаус звук, дует с дъщеря си Лола и трогателно сбогуване с покойния си брат Кристофър

,

Тайна дипломация в Техеран: Лидерите на „Хамас“ и „Хизбула“ се събраха спешно в Иран

Свят Преди 13 часа

Двете делегации се срещнаха поотделно с иранския министър, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която обаче не съобщи допълнителни подробности за срещите

,

Шерифът от САЩ Кирил Васев: Корупцията в България може да се разбие за 1 година

Любопитно Преди 13 часа

Екслузивно в Телеграфно подкастът: Кирил Васев- Единственият БГ шериф в САЩ, включен в звено за преговори в кризисни ситуации със заложници, терористи, самоубийци. Пазил Джони Деп в съда по време на делото му с Амбър Хърд, охранявал инаугурацията на Джо Байдън

,

Намериха тялото на второто дете, изчезнало във водите на река Струма

България Преди 13 часа

В продължение на над 24 часа десетки спасители, пожарникари, полицаи и доброволци претърсваха района по суша и вода

Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

Любопитно Преди 13 часа

23-кратната шампионка няма да играе рамо до рамо със сестра си Винъс заради тежка травма. Тенис легендата сподели емоционално съобщение в социалните мрежи и разкри пред феновете си стряскащи подробности за медицинските процедури по коляното си

Системата PNR: Как ДАНС следи пътниците и кога достъпът до данни се превръща в престъпление

Системата PNR: Как ДАНС следи пътниците и кога достъпът до данни се превръща в престъпление

България Преди 14 часа

Ако липсват аргументация и данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е законово нарушение, предупреди Цветлин Йовчев

Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят

Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят

Свят Преди 14 часа

,

Изгониха съдията от Световното заради мача Португалия - Хърватия

Любопитно Преди 14 часа

Норвежецът Еспен Ескос няма да свири повече мачове до края на шампионата по решение на Пиерлуиджи Колина. Хърватските медии твърдят, че той е наказан заради спорна дузпа за Португалия, но според друга версия причината е класирането на Норвегия

„Нямам съмнение“: Крал Чарлз III изпрати историческо послание за 250 години САЩ

„Нямам съмнение“: Крал Чарлз III изпрати историческо послание за 250 години САЩ

Свят Преди 15 часа

Британският монарх поздрави Белия дом за юбилея на Америка и обяви, че двете нации ще бранят свободата и закона. Жестът идва след ключовото посещение на Чарлз и Камила в САЩ през април, което стопи ледовете в отношенията между Лондон и Вашингтон

Путин с извънреден закон заради тежкия недостиг на горива в Русия

Путин с извънреден закон заради тежкия недостиг на горива в Русия

Свят Преди 15 часа

Владимир Путин подписа промени в Данъчния кодекс, които да стимулират вътрешния пазар след острия дефицит, предизвикан от украинските дронове. Мерките удължават сроковете за рафинериите до края на 2026 г. и влизат в сила със задна дата от 1 юни

,

Vogue отсече: Хитът от 70-те, който се завръща с пълна сила в гардероба ни това лято

Любопитно Преди 15 часа

Модната библия „Вог“ обяви завръщането на бохо шика, плетените на една кука модели и роклите с отворен гръб. Ярките щампи и прозрачните шифонени тоалети, вдъхновени от легендарната Шер, се очертават като абсолютния хит за лятото на 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Виктория към Дейвид Бекъм 27 години по-късно: Все още си моето всич

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 юли, неделя

Edna.bg

Феновете гласуваха: Голът на Сидни Лопес Кабрал е №1 на деня

Gong.bg

Бразилия излиза за първа победа в историята си срещу Норвегия

Gong.bg

Слънчева неделя с превалявания край морето

Nova.bg

Огромен пожар край Солун: Евакуираха три предградия и дом за хора с увреждания

Nova.bg