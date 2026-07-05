Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

П резидентът Доналд Тръмп възхваляваше „ненадминатите постижения и неограничения потенциал“ на САЩ в триумфалистично обръщение по повод 250-ата годишнина на страната. В късна реч в стила на предизборна кампания във Вашингтон в събота, президентът на САЩ заяви, че страната му „едва сега започва“, като същевременно обеща да я изведе „до нови нива“.

Празненствата бяха помрачени от екстремни метеорологични условия, включително опасна гореща вълна през последните дни и преминаваща буря, която забави речта на Тръмп. Опасения предизвика и шествие на очевидни бели националисти по улиците на Вашингтон, пише The Guardian.

Когато най-накрая се появи в 23:15 ч., президентът засегна поредица от любимите си теми – от обещанието за нов „златен век на Америка“ до повтарянето на неоснователни твърдения за изборни измами от страна на политическите му опоненти. „Америка е нация от победители. Днес страната ни печели отново“, обяви Тръмп.

Той говори преди огромно светлинно шоу с фойерверки, определено от организаторите като най-голямото „в световната история“ за отбелязване на повода.

Екстремна гореща вълна по източното крайбрежие на САЩ провали част от дълго планираните празнични прояви през уикенда. Парадът по случай Деня на независимостта в събота в столицата на нацията беше внезапно отменен, ден след като парад беше отменен и във Филаделфия, където през 1776 г. е подписана Декларацията за независимост на страната от Великобритания.

Втората церемония по встъпване в длъжност на Тръмп през януари 2025 г. беше първата, организирана на закрито от 1985 г. насам, тъй като вълна от арктически въздух свали температурите до мразовити нива. В събота обаче, докато той се подготвяше за обръщението си по случай 250-годишнината на САЩ във Вашингтон, температурите се покачиха над 100°F (37,8°C) в условията на задушаващи горещини.

Към 20:00 ч. спешните служби във Вашингтон бяха оказали помощ на 51 души с проблеми, свързани с жегата, като 12 от тях бяха откарани в близки болници, според Агенцията за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации в окръг Колумбия.

Времето обаче започна да се разваля, когато първите зрители заеха местата си на обекта, и те бяха принудени да се евакуират за повече от два часа поради опасения от гръмотевична буря. Последваха дъжд и светкавици.

„Бурите носят късмет, какъвто и да е поводът“, написа Тръмп в социалните мрежи, докато хиляди хора неохотно се отправяха към изходите, като обеща, че ще „изчака да премине“. По-късно на сцената Тръмп заяви, че е щял да говори дори ако е бил „пред един човек в четири часа сутринта“.

Той представи редица ветерани от армията и екипажа на историческата лунна мисия „Артемис II“, докато преминаваше през избрани моменти от историята на САЩ. Страната е „надеждата, обещанието, светлината и славата“ на света, заяви Тръмп.

Той многократно наруши протокола по време на юбилейните тържества, по време на които обикновено се очаква от един американски президент да се издигне над политическите борби и да се опита да докосне гражданите от всички убеждения. (Живите му предшественици забележимо отсъстваха от основните събития във Вашингтон.)

В петък вечерта, в реч, изнесена под изсечените лица на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн в планината Ръшмор в Южна Дакота, Тръмп предприе необикновена атака срещу това, което нарече „комунистическа заплаха“ в Америка, определяйки нейните поддръжници като „врагове на 4 юли 1776 г.“.

Той все по-често се опитва да представи прогресивните демократи като комунисти, които представляват екзистенциална заплаха за САЩ, и продължи да атакува „комунизма“, докато се обръщаше към тълпата в събота, казвайки, че никога няма да бъде позволено на този режим да „повдигне грозната си глава“ в страната. „Не искаме комунисти в нашата страна. Това никога не е работило и никога няма да работи“, каза президентът.

Съюзниците на Тръмп бяха обвинени, че използват юбилейните тържества, за да подклаждат, а не да лекуват разделенията в страната – и че превръщат един исторически непартиен момент на патриотизъм в политически инструмент за пропаганда.

Около мястото на речта на Тръмп, в сянката на паметника на Вашингтон, беше изграден периметър с висока степен на сигурност. Хиляди военнослужещи от Националната гвардия бяха разположени в целия град след увеличение на числеността им през последните седмици.

Зад сцената, точно извън полезрението, се намираше Огледалното езеро. Президентът нареди ремонт на стойност 14,7 милиона долара, за да превърне обекта в цвета на „синьото от американското знаме“ навреме за празненствата по случай 250-ия рожден ден на страната – усилие, осуетено от масивен цъфтеж на водорасли, който го оцвети в зелено. Тръмп и неговите служители обвиниха вандали за несполуките на проекта.

Президентът, който и преди се е тревожил за числеността на тълпите, които събира на Националната алея (National Mall), беше призовал американците да излязат и да гледат това, което той обеща да бъде „най-великото шоу от всички“ в събота вечер.

„Любимият ви президент ще говори. Така че, моля, елате“, каза Тръмп при откриването на Големия панаир на американските щати в края на юни. Сякаш това не беше достатъчно, той твърдеше, че последвалото шоу с фойерверки ще бъде „10 пъти по-голямо“ от всяко друго, правено някога на американска почва.

След като се опита да подчертае примери за американско упорство и сила през изминалите два века и половина, Тръмп посочи времето в събота – и начина, по който много празнуващи се завърнаха, след като бяха отпратени – като пример за издръжливостта на нацията. „Чухте, че всичко е приключило. И какво стана? Вие се върнахте“, каза той на тълпата.