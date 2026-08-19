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Трагедия в Херсон: Руски дрон удари пълен автобус, има загинали и ранени

Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 11:23
Трагедия в Херсон: Руски дрон удари пълен автобус, има загинали и ранени
Източник: iStock/GettyImages

Ч етирима души бяха убити рано тази сутрин при руска атака с безпилотни летателни апарати, поразили автобус в град Херсон, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олександър Прокудин. 

Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница, съобщи Прокудин в "Телеграм", публикувайки замъглени снимки на жълт автобус с окървавени стъпала и счупени прозорци. 

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол", използвани от руските сили при атаката срещу Украйна, започнало късно снощи, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Военновъздушните сили на Украйна в Телеграм. 

Според военни източници, от 18:00 ч. (и българско време) вчера, 18 август, руските сили са извършили атака с две балистични ракети "Искандер-М", 65 щурмови безпилотни летателни апарати от тип "Шахед" (включително такива с реактивни двигатели), "Гербера", муниции с дълго време на престой "Бандерол" и дронове примамки от тип "Пароди" от следните направления: Курска и Орловска област, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим. 

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна

По предварителни данни към 08:30 ч. тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и две управляеми ракети "Бандерол" в северната, южната и източната част на Украйна. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Симеон Томов    
Война в Украйна Руска атака Херсон Дронове Жертви Противовъздушна отбрана Безпилотни апарати Ракетен обстрел Украйна Въоръжени сили на Украйна
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