Свят

Масово теглене на пари в Русия: Хората изпразват сметките си от страх от Путин

През първите две седмици на август обемът на парите в обръщение се е увеличил с 286,4 милиарда рубли (около 2,86 милиарда евро), отбелязвайки изтичане на средства от руската банкова система за седми пореден месец

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 11:52
Масово теглене на пари в Русия: Хората изпразват сметките си от страх от Путин
Москва   
Източник: iStock/GettyImages

Р уснаците теглят рекордни суми в брой от банките в страната на фона на нарастващите опасения, че Кремъл може да посегне на депозитите, за да финансира войната в Украйна.

През първите две седмици на август обемът на парите в обръщение се е увеличил с 286,4 милиарда рубли (около 2,86 милиарда евро), отбелязвайки изтичане на средства от руската банкова система за седми пореден месец, според данни на централната банка, пише английското издание The Telegraph.

Анализатори и вътрешни източници отдават тази промяна в поведението на ескалиращата нестабилност, причинена от атаките с украински дронове, икономическия песимизъм и опасенията, че държавата може да замрази депозитите или да наложи внезапно ограничение върху тегленията.

Руснаците все повече усещат ефектите от нахлуването на Владимир Путин в Украйна, което вече навлезе в петата си година, докато Киев продължава да извършва удари с дронове с голям обсег срещу рафинериите на Москва и други икономически цели.

„Дроновете летят. Нещата горят. Нервността расте. И битовата мъдрост на хората може да се задейства, че трябва да имат пари в брой под възглавницата си, а не някъде в банки, откъдето може никога да не им бъдат върнати“, каза бивш финансов служител пред The Washington Post.

Всеки работен ден на август банките са губили пасивни средства, според данните, като най-високото изтичане от 56,8 милиарда рубли е регистрирано на 12 август.

Това последва рекордния отлив на пари през юли, когато бяха изтеглени над 620 милиарда рубли, с което натрупаната обща сума от началото на годината достигна 2,4 трилиона рубли.

Това надвишава 2-т трилиона рубли, изтеглени през първата година от инвазията през 2022 г., повечето от които бяха изцедени през първите две седмици през февруари и март, когато домакинствата и бизнеса се втурнаха да теглят пари.

Скокът в търсенето на пари в брой пресуши рублевата ликвидност на банките, което принуди Централната банка на Русия да разшири кредитирането за банковия сектор. Дефицитът на рублева ликвидност достигна рекордно високо ниво от март 2022 г. насам, съобщи руската медия РБК. Тези ограничения оставиха много банки без достатъчно пари в брой за закупуване на държавни облигации.

По-рано тази година в руски канали в Telegram се разпространиха слухове за предстоящо замразяване на банковите депозити на руснаците. Антон Силуанов, министърът на финансите на Русия, излезе с изявление, определило публикациите като „фалшиви новини“. Икономически анализатори заявиха, че подобен ход е изключително малко вероятен.

Решението на Кремъл да спре мобилния интернет в големи части от страната, предотвратявайки използването на карти от руснаците, също доведе до по-голяма нужда от пари в брой.

Увеличението на данъците, упоритата инфлация и по-строгият държавен контрол върху финансовите транзакции са сред останалите вероятни фактори.„На Русия отне по-малко от десетилетие, за да се превърне в един от световните лидери в безкасовите плащания. Сега, поради действията на руските власти, руснаците все повече се обръщат към парите в брой: по-високите данъци засягат бизнеса, докато прекъсванията на интернета правят безкасовите плащания ненадеждни“, посочи по-рано тази година The Bell, независимо руско икономическо издание.

Към натиска се добавя и фактът, че големите компании също местят средства в чужбина, за да защитят активите си от евентуална конфискация от руските регулатори. През второто тримесечие на тази година от страната са изтеглени около 800 милиарда рубли.

Твърди се, че милиардерските елити стават все по-нервни както от мащабната кампания за национализация на Кремъл, която постави трилиони рубли под държавен контрол, така и от ударите на Украйна срещу предприятия с цел засилване на натиска върху руската икономика.

Въпреки това, като неочакван приход за Путин, усилията му да осигури „дарения“ от олигарси за подкрепа на боледуващата военна икономика на страната през март са донесли стотици милиарди рубли във федералния бюджет до средата на август, съобщи в понеделник базираният в Москва бизнес ежедневник „Ведомости“.

Оптимизмът на руснаците за икономиката падна до рекордно ниско ниво тази година. Проучване, публикувано от социологическа агенция през юни, установи, че 60% от руснаците смятат, че местните икономически условия се влошават.

През уикенда Путин уволни главния икономист на втората по големина банка в Русия, след като руски медии съобщиха за негови критични коментари относно икономическото състояние на страната и предположението му, че Москва ще загуби „войната на изтощение“ срещу Украйна.

The Bell съобщи, че Андрей Клепач, който заемаше поста си от 2014 г., е бил уволнен по заповед от Кремъл, след като там са научили за речта му, държана през май.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
теглене на пари в брой руска икономика война в Украйна банкова система финансова нестабилност дефицит на ликвидност Кремъл замразяване на депозити икономически песимизъм атаки с дронове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък

Жълт код за екстремни жеги в почти цяла България в четвъртък

Джейсън Момоа открадна шоуто с ретро „Бентли“ за 2 милиона долара и домашния си любимец

Джейсън Момоа открадна шоуто с ретро „Бентли“ за 2 милиона долара и домашния си любимец

Пожар до рафинерия на „Лукойл“ в Румъния: Има риск от експлозия

Пожар до рафинерия на „Лукойл“ в Румъния: Има риск от експлозия

Колко пари губим, когато сме в болничен

Колко пари губим, когато сме в болничен

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
LFP или NMC: Как е направена батерията на EV и колко е важно това

LFP или NMC: Как е направена батерията на EV и колко е важно това

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 2 дни
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 2 дни
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 2 дни
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 8 минути

Според първоначалните данни няма оцелели при тежкия инцидент край Mount Ololokwe

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

България Преди 19 минути

Министерският съвет прие осигуряването на 170 млн. евро за компенсиране на високите цени на горивата и торовете за над 50 000 земеделци. Отпускат се и 500 000 евро за лаборатория към БАБХ, която да открива фалшификатите на розовото масло.

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

Свят Преди 41 минути

Бивш полицай проговоря в съда за последните минути на Тупак Шакур. Докато кърви в линейката, емблематичният рапър отказва да предаде убийците си с думите: „Ние ще се оправим сами“. Повече от 25 години по-късно процесът за смъртта му навлезе в нов етап

Старите количества цигари постепенно отстъпват място на новите партиди, при които вече се отразява увеличението на акциза от август.

По-високите цени на цигарите вече стигнаха до магазините

Парите ни Преди 42 минути

Старите наличности постепенно се изчерпват, а следващото увеличение е заложено за 2027 г.

,

Бункер за милиардери: Дълбаят скалите в Швейцария за златото и колите на супербогатите

Любопитно Преди 53 минути

Мащабен подземен комплекс се изгражда в Швейцарските Алпи, за да осигури на супербогатите строго охранявано място за злато, произведения на изкуството и луксозни коли. Цената за достъп до бункера за Страшния съд започва от $1,23 млн

Иван Демерджиев

Ирански цели в Европа? Демерджиев с извънредни подробности за база „Безмер“

България Преди 55 минути

"Мерките са от много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", обясни вътрешният министър

.

Disney заведе дело срещу администрацията на Тръмп заради „атака срещу свободата на словото“

Свят Преди 1 час

Медийният гигант Disney заведе дело срещу регулатора на Доналд Тръмп заради опит за отнемане на лицензи на телевизия ABC. До сблъсъка се стигна след натиск от Белия дом за уволнението на водещия Джими Кимъл заради шега с Мелания Тръмп

Възрастен мъж заплаши с пушка служители на ВиК

Възрастен мъж заплаши с пушка служители на ВиК

България Преди 1 час

Двамата инкасатори са отишли за отчитане на водомер на адрес на ул. "Хан Крум" в града около 08:30 ч

Шофьорка с над 2,5 промила потроши 4 коли на паркинг в Бургас

Шофьорка с над 2,5 промила потроши 4 коли на паркинг в Бургас

България Преди 1 час

Жената е задържана за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо производство

Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом

Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом

Свят Преди 1 час

Мелания „не харесва“ спекулациите за връзката на Тръмп с негова сътрудничка

Ник Кирьос

„Исках да го чуете първо от мен“: Лошото момче на тениса Ник Кирьос даде положителна проба за кокаин

Свят Преди 1 час

Стрелба пред съда в Лас Вегас по време на делото за убийството на Тупак

Стрелба пред съда в Лас Вегас по време на делото за убийството на Тупак

Свят Преди 2 часа

Полицията в Лас Вегас реагира светкавично на сигнал за изстрели в близост до съдебната палата, минути след като семейството на Тупак Шакур напусна залата. Инцидентът съвпадна с втория ден от процеса срещу Дуейн „Кеф Д“ Дейвис

Трагедия в Херсон: Руски дрон удари пълен автобус, има загинали и ранени

Трагедия в Херсон: Руски дрон удари пълен автобус, има загинали и ранени

Свят Преди 2 часа

Четири жени са били ранени при удара и са били откарани в болница

Заплатите в еврозоната растат умерено, без нов натиск върху инфлацията

Заплатите в еврозоната растат умерено, без нов натиск върху инфлацията

Парите ни Преди 2 часа

ЕЦБ засега не вижда признаци, че поскъпването на енергията е задвижило нова спирала между заплати и цени

Новак Джокович и съпругата му Йелена

„Трябва да общуваш, иначе чудовището расте“: Джокович и 3-те тайни на 20-годишния му брак

Любопитно Преди 2 часа

Легендата на световния тенис Новак Джокович открехва вратата към личния си свят. Вкротителят на корта разкрива трите фундаментални правила, които спасяват 20-годишната му любов със съпругата му Йелена, и споделя за болката от отсъствието си у дома

Кирил Киров

Трагедия край Сливен: Кметът на село Трапоклово загина, затиснат от трактор

България Преди 2 часа

69-годишният Кирил Киров е намерен в безпомощно състояние на черен път, полицията разследва инцидента

Всичко от днес

От мрежата

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

„Опасен чар" се качва на сцена с Любо Нейков и Стефан Милков

Edna.bg

Матю Пери щеше да навърши 57 днес: Смехът, зад който се криеше една трудна битка

Edna.bg

Поставена ли е под риск кариерата на Мусиала?

Gong.bg

Официално: Монако и Пол Погба се разделиха по взаимно съгласие

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България

Nova.bg

Жълт код за опасни горещини в почти цяла България на 20 август

Nova.bg