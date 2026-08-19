Масово теглене на пари в Русия: Хората изпразват сметките си от страх от Путин

Р уснаците теглят рекордни суми в брой от банките в страната на фона на нарастващите опасения, че Кремъл може да посегне на депозитите, за да финансира войната в Украйна.

През първите две седмици на август обемът на парите в обръщение се е увеличил с 286,4 милиарда рубли (около 2,86 милиарда евро), отбелязвайки изтичане на средства от руската банкова система за седми пореден месец, според данни на централната банка, пише английското издание The Telegraph.

Анализатори и вътрешни източници отдават тази промяна в поведението на ескалиращата нестабилност, причинена от атаките с украински дронове, икономическия песимизъм и опасенията, че държавата може да замрази депозитите или да наложи внезапно ограничение върху тегленията.

Руснаците все повече усещат ефектите от нахлуването на Владимир Путин в Украйна, което вече навлезе в петата си година, докато Киев продължава да извършва удари с дронове с голям обсег срещу рафинериите на Москва и други икономически цели.

„Дроновете летят. Нещата горят. Нервността расте. И битовата мъдрост на хората може да се задейства, че трябва да имат пари в брой под възглавницата си, а не някъде в банки, откъдето може никога да не им бъдат върнати“, каза бивш финансов служител пред The Washington Post.

Всеки работен ден на август банките са губили пасивни средства, според данните, като най-високото изтичане от 56,8 милиарда рубли е регистрирано на 12 август.

Това последва рекордния отлив на пари през юли, когато бяха изтеглени над 620 милиарда рубли, с което натрупаната обща сума от началото на годината достигна 2,4 трилиона рубли.

Това надвишава 2-т трилиона рубли, изтеглени през първата година от инвазията през 2022 г., повечето от които бяха изцедени през първите две седмици през февруари и март, когато домакинствата и бизнеса се втурнаха да теглят пари.

Скокът в търсенето на пари в брой пресуши рублевата ликвидност на банките, което принуди Централната банка на Русия да разшири кредитирането за банковия сектор. Дефицитът на рублева ликвидност достигна рекордно високо ниво от март 2022 г. насам, съобщи руската медия РБК. Тези ограничения оставиха много банки без достатъчно пари в брой за закупуване на държавни облигации.

По-рано тази година в руски канали в Telegram се разпространиха слухове за предстоящо замразяване на банковите депозити на руснаците. Антон Силуанов, министърът на финансите на Русия, излезе с изявление, определило публикациите като „фалшиви новини“. Икономически анализатори заявиха, че подобен ход е изключително малко вероятен.

Решението на Кремъл да спре мобилния интернет в големи части от страната, предотвратявайки използването на карти от руснаците, също доведе до по-голяма нужда от пари в брой.

Увеличението на данъците, упоритата инфлация и по-строгият държавен контрол върху финансовите транзакции са сред останалите вероятни фактори.„На Русия отне по-малко от десетилетие, за да се превърне в един от световните лидери в безкасовите плащания. Сега, поради действията на руските власти, руснаците все повече се обръщат към парите в брой: по-високите данъци засягат бизнеса, докато прекъсванията на интернета правят безкасовите плащания ненадеждни“, посочи по-рано тази година The Bell, независимо руско икономическо издание.

Към натиска се добавя и фактът, че големите компании също местят средства в чужбина, за да защитят активите си от евентуална конфискация от руските регулатори. През второто тримесечие на тази година от страната са изтеглени около 800 милиарда рубли.

Твърди се, че милиардерските елити стават все по-нервни както от мащабната кампания за национализация на Кремъл, която постави трилиони рубли под държавен контрол, така и от ударите на Украйна срещу предприятия с цел засилване на натиска върху руската икономика.

Въпреки това, като неочакван приход за Путин, усилията му да осигури „дарения“ от олигарси за подкрепа на боледуващата военна икономика на страната през март са донесли стотици милиарди рубли във федералния бюджет до средата на август, съобщи в понеделник базираният в Москва бизнес ежедневник „Ведомости“.

Оптимизмът на руснаците за икономиката падна до рекордно ниско ниво тази година. Проучване, публикувано от социологическа агенция през юни, установи, че 60% от руснаците смятат, че местните икономически условия се влошават.

През уикенда Путин уволни главния икономист на втората по големина банка в Русия, след като руски медии съобщиха за негови критични коментари относно икономическото състояние на страната и предположението му, че Москва ще загуби „войната на изтощение“ срещу Украйна.

The Bell съобщи, че Андрей Клепач, който заемаше поста си от 2014 г., е бил уволнен по заповед от Кремъл, след като там са научили за речта му, държана през май.