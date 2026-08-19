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Заплатите в еврозоната растат умерено, без нов натиск върху инфлацията

ЕЦБ засега не вижда признаци, че поскъпването на енергията е задвижило нова спирала между заплати и цени

Маргарита Костадинова

19 август 2026, 11:14
Заплатите в еврозоната растат умерено, без нов натиск върху инфлацията

П о-високите цени на енергията отново вдигнаха инфлацията в еврозоната, но засега не карат работещите масово да договарят значително по-високи възнаграждения. Точно това е един от сигналите, които Европейската централна банка следи внимателно, когато преценява дали поскъпването ще се задържи по-дълго.

Ръстът на заплатите и очакванията за следващите месеци остават умерени, заяви Оли Рен, член на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на централната банка на Финландия, цитиран от Reuters. По думите му няма ясни признаци за т.нар. вторични инфлационни ефекти.

Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

Защо заплатите са толкова важни за инфлацията

Когато цените се повишат рязко, работещите естествено търсят по-високи заплати, за да наваксат загубената покупателна способност. Ако възнагражденията започнат да растат много бързо, разходите на компаниите също се увеличават и част от тях могат отново да бъдат прехвърлени в крайните цени.

Именно тази верига е сред рисковете, които ЕЦБ наблюдава след новия скок на енергийните разходи.

Засега данните не показват подобно ускоряване. Според Рен ключово ще бъде и инфлационните очаквания на домакинствата и бизнеса да останат под контрол.

Какво показват данните за заплатите

Собственият индикатор на ЕЦБ, който следи вече договорените увеличения на възнагражденията, сочи сравнително стабилна картина.

ЕЦБ остави лихвите без промяна

Без еднократните плащания договорените заплати се очаква да нараснат с около 2,6% през 2026 г., а през първото тримесечие на 2027 г. темпът е около 2,7%.

При показателя, който включва еднократните плащания без изглаждането им във времето, ръстът също е 2,6% за 2026 г.

Това е по-слаб темп в сравнение с предходните години, когато работещите наваксваха част от загубите от високата инфлация.

ЕЦБ засега не вижда втора инфлационна вълна от заплатите

Темата е особено важна за централната банка заради поскъпването на енергията.

В протокола от заседанието на ЕЦБ през юни също се посочва, че натискът от разходите за труд е отслабнал и няма доказателства по-високата инфлация да е довела до ново ускоряване на заплатите.

Прогнозите на Евросистемата са възнаграждението на един нает да нарасне средно с 3,2% през 2026 г., след ръст от 3,9% през 2025 г.

Това дава на ЕЦБ малко повече спокойствие, че сегашният инфлационен натиск засега идва основно от други фактори, а не от бързо растящите разходи за труд.

Какво означава това за лихвите

Развитието на заплатите е само една част от картината, която ЕЦБ гледа преди всяко решение за лихвите. Важни са още инфлацията, цените на енергията, икономическият растеж и очакванията на бизнеса и домакинствата.

Умереният ръст на възнагражденията обаче намалява един от рисковете - по-високите цени да се закрепят трайно чрез нов кръг от увеличение на заплатите и последващо поскъпване.

Следващото решение на ЕЦБ за паричната политика е през септември.

Редактор: Маргарита Костадинова
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