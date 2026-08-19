НАСА засне кратера, оставен от ракетата на SpaceX на Луната

К осмически апарат на НАСА, орбитиращ около Луната, предостави най-ясните досега изображения на кратера, образуван от разбилата се горна степен на ракета на компанията SpaceX, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Американската космическата агенция публикува снимки на мястото преди и след удара.

Горната степен на ракетата „Фалкон 9“ се разби в Луната със скорост от 8700 километра в час на 5 август, след като се носеше в космоса повече от година. През 2025 г. тя изведе в орбита два частни лунни модула с експериментално оборудване и дори малък роувър на НАСА, припомня Асошиейтед прес.

Spotted: Falcon 9 impact site



NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

На базата на тези нови снимки, направени от апарата „Лунар рикънисънс орбитър“ (Lunar Reconnaissance Orbiter), кратерът изглежда е с диаметър 18 метра и е дълбок по-малко от 3 метра.

Ясно се виждат тъмни и светли ивици, които се разпростират като крила на пеперуда от кратера. По-тъмните линии представляват изритата материя, която е била близо до повърхността и е оформена от векове наред от слънчевия вятър, космически лъчи и удари от микрометеорити. По-светлите лъчи сочат скални отломки и прах, които са били изхвърлени от по-голяма дълбочина, отбелязва Асошиейтед прес.

Космическият апарат на НАСА е заснел кратера една седмица след сблъсъка от височина 96 километра, докато се движи със скорост от около 1,6 километра в секунда. От контролния център се е наложило да наклонят апарата, така че камерите му да сочат към мястото на сблъсъка.

Южнокорейският космически апарат „Данури“ беше първият, който изпрати снимки от мястото на удара.

„Лунар рикънисънс орбитър“ се намира в орбита около Луната от 2009 г. насам, отбелязва Асошиейтед прес.