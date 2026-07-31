Огнен ад на Крит: Хиляди евакуирани, българка разказа за ситуацията

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Г орските пожари на гръцкия остров Крит продължават да създават сериозна опасност, като най-тежка остава ситуацията в района на Ретимно. Хиляди жители и туристи бяха евакуирани заради разрастващите се огнища, а силните ветрове допълнително затрудняват работата на пожарникарите. По последни данни около 8000 души са били евакуирани от района на Агиа Галини и околните населени места.

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Двама пожарникари загинаха при борбата с огъня в района на Ретимно. Пожарите са унищожили или повредили домове и земеделски площи, а огнената стихия се разпространява бързо заради силните пориви на вятъра.

На този фон българката Мериам Пашова, която живее на остров Крит, разказа в ефира на NOVA за обстановката и ситуацията с българската общност.

По думите ѝ пожарите са избухнали почти едновременно на няколко места на 29 юли.

„Всичко започна на 29 юли, когато избухнаха няколко пожара на различни места. Първо беше в Ираклион, в централната част на острова, след това в района на Ретимнон, където още от самото начало беше ясно, че щетите ще бъдат сериозни. По-късно вечерта се появи и трети фронт в Сития, в източната част на Крит. На различни места и по различно време имаше активни пожари“, разказа Пашова.

Двама пожарникари загинаха в пожар на остров Крит

„В района, където живея, няма непосредствена опасност“

Тя уточни, че в района на Йерапетра, където живее, към момента няма непосредствена опасност.

„В източната и югоизточната част на острова, където живея аз, пожарът вече е овладян. Не очакваме нещо сериозно и няма необходимост от евакуация. По-сериозните проблеми са в южната част на острова - в района на Ретимнон и околните населени места“, обясни тя.

Най-тежко е положението именно в района на Ретимно, където огънят се разпространява в близост до населени и туристически райони. Заради опасността от пламъците са били евакуирани няколко села, а гръцката брегова охрана е участвала и в евакуации по море, когато пътищата не са били проходими.

По думите на Пашова евакуацията на туристите е преминала организирано и без масова паника.

„Хората бяха евакуирани в близки градове и се намират на безопасни места. Това стана благодарение на много добрата координация между институциите“, посочи тя.

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Силният вятър затруднява гасенето

Българката отдава сравнително добрата организация на действията на местните служби на координацията между различните институции.

„Гърците умеят да работят в екип. Пожарната, бреговата охрана, общинската полиция и доброволческите отряди действат заедно. Тук ветровете често достигат осма степен по Скалата на Бофорт и тогава въздушното гасене практически е невъзможно. Цялата битка с огъня се води от наземните екипи и затова координацията е решаваща“, каза Пашова.

Именно силните ветрове са сред основните причини пожарът в района на Ретимно да остане труден за овладяване. Огнената стихия се разпространява бързо, а условията затрудняват използването на авиация за гасене.

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Няма данни за пострадали българи

Пашова съобщи още, че българската общност на острова е получила съдействие от дипломатическите представители на България в Гърция.

„Поддържаме много добър контакт с посолството ни в Атина. Консулът се свърза с нас, за да провери каква е ситуацията с българите на острова. Към момента няма информация някой наш сънародник да е пострадал“, заяви тя.

Гръцките власти използват системата за спешни известия, за да предупреждават населението и туристите за необходимост от евакуация или за промяна в обстановката.

„Получаваме постоянни съобщения и указания чрез телефон 112 и чрез новинарските емисии. Знаем какво трябва да правим и не се чувстваме изоставени. От това, което виждам и по репортажите, туристите също не изглеждат изплашени“, каза Пашова.

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Българката отправи и препоръка към сънародниците, които планират почивка на острова през следващите дни.

„Островът е много голям и не е засегнат целият. В момента най-сериозни са проблемите в района на Ретимнон. Аз лично не бих избрала да посетя този град точно сега, но това не означава, че целият Крит е опасен. Всеки трябва сам да прецени, но в останалата част на острова обстановката е спокойна“, заяви тя.

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Междувременно гръцките власти продължават да предупреждават за висок риск от ново разпространение на пожарите. Освен Крит, сериозни огнища има и в други части на Гърция, включително на островите Парос и Лесбос.

Ситуацията на Крит остава динамична, а властите призовават местните жители и туристите да следят официалните предупреждения и да изпълняват незабавно разпорежданията за евакуация.