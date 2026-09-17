До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

П равителството одобри новата програма за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите крайни клиенти и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи.

Мярката ще обхваща периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г., а предвиденият бюджет е до 140 млн. евро, съобщиха от Министерския съвет.

Целта е да се ограничи ефектът от резките промени в цените на електроенергията върху бизнеса и да се запази конкурентоспособността на българската икономика.

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При каква цена ще има компенсации

Размерът на помощта ще зависи от средната цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“.

За целия 10-месечен период тя ще бъде сравнена с базова цена от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Ако средната борсова цена е над този праг, компенсацията може да бъде в размер до 80% от разликата.

Точният процент обаче няма да бъде известен предварително. Той ще бъде определен от Министерския съвет след края на периода в зависимост от наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Парите ще бъдат изплатени след края на периода

За разлика от схема, при която компенсацията се определя и плаща всеки месец, по новата програма помощта ще бъде предоставена еднократно след приключването на 10-месечния период.

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Средствата ще достигат до бизнеса чрез търговците на електроенергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти, както и чрез оператора на организирания борсов пазар.

Компенсацията ще се предоставя чрез доставчика, с когото съответният небитов клиент има договор.

Средствата ще се изплащат до изчерпване на бюджета на програмата или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в зависимост от това кое настъпи първо.

Програмата обхваща и мрежовите оператори

Компенсации са предвидени и за операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за електроенергията, която купуват за технологични разходи.

Според правителството това трябва да ограничи необходимостта от увеличение на цените на мрежовите услуги и така мярката може да има отражение не само върху бизнеса, но и върху останалите крайни клиенти.

Небитови клиенти, които вече получават компенсации по други програми на Министерския съвет за същия период, няма да могат да получават едновременно подкрепа и по тази програма.