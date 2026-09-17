Парите ни

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

Помощта може да покрие до 80% от разликата над базова цена от 122,71 евро за мегаватчас

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 септември 2026, 15:44
До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.
Източник: istock

П равителството одобри новата програма за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите крайни клиенти и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи.

Мярката ще обхваща периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г., а предвиденият бюджет е до 140 млн. евро, съобщиха от Министерския съвет.

Целта е да се ограничи ефектът от резките промени в цените на електроенергията върху бизнеса и да се запази конкурентоспособността на българската икономика.

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При каква цена ще има компенсации

Размерът на помощта ще зависи от средната цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“.

За целия 10-месечен период тя ще бъде сравнена с базова цена от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Ако средната борсова цена е над този праг, компенсацията може да бъде в размер до 80% от разликата.

Точният процент обаче няма да бъде известен предварително. Той ще бъде определен от Министерския съвет след края на периода в зависимост от наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Парите ще бъдат изплатени след края на периода

За разлика от схема, при която компенсацията се определя и плаща всеки месец, по новата програма помощта ще бъде предоставена еднократно след приключването на 10-месечния период.

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

Средствата ще достигат до бизнеса чрез търговците на електроенергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти, както и чрез оператора на организирания борсов пазар.

Компенсацията ще се предоставя чрез доставчика, с когото съответният небитов клиент има договор.

Средствата ще се изплащат до изчерпване на бюджета на програмата или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в зависимост от това кое настъпи първо.

Програмата обхваща и мрежовите оператори

Компенсации са предвидени и за операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за електроенергията, която купуват за технологични разходи.

Според правителството това трябва да ограничи необходимостта от увеличение на цените на мрежовите услуги и така мярката може да има отражение не само върху бизнеса, но и върху останалите крайни клиенти.

Небитови клиенти, които вече получават компенсации по други програми на Министерския съвет за същия период, няма да могат да получават едновременно подкрепа и по тази програма.

Редактор: Маргарита Костадинова
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