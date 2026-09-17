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Пет грешки, които ускоряват стареенето при жените

17 септември 2026, 14:53
Пет грешки, които ускоряват стареенето при жените
Източник: iStock/GettyImages

В секидневни навици, които често се приемат за безобидни, всъщност играят ключова роля в процеса на стареене. Разбирането на тези фактори е от съществено значение за дългосрочното здраве, като експерти подчертават, че превантивните мерки са далеч по-ефективни от последващата реакция.

Дълголетието не е просто въпрос на генетика, а резултат от съзнателни избори, направени през годините. Според д-р Робин Берзин, основател и главен изпълнителен директор на Parsley Health, много жени правят няколко често срещани грешки, които значително ускоряват стареенето. „Жените на 30 и 40 години притежават нещо изключително ценно, което никоя добавка, лекарство или биохак не може да им даде по-късно: време“, коментира тя в материал за New York Post.

1. Илюзията, че една тренировка компенсира целодневния застой

Въпреки че здравните препоръки, като тези на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), сочат поне 150 минути умерена физическа активност седмично, това не неутрализира вредата от продължителното седене. Много хора прекарват между осем и десет часа на ден в седнало положение, което се отразява негативно на сърдечното здраве, индекса на телесна маса, холестерола и кръвната захар.

Данните подкрепят тази теза. Проучване на Калифорнийския университет в Сан Диего, публикувано през февруари 2024 г., установява, че при по-възрастните жени, които седят повече от 11 часа на ден, рискът от преждевременна смърт е с 57% по-висок в сравнение с тези, които седят по-малко от девет часа и половина. Решението, според д-р Берзин, е интегрирането на движение през целия ден – ходене след хранене, изкачване на стълби и редовно изправяне.

2. Хроничен недостиг на протеин при прекомерни тренировки

Според д-р Берзин, целта в средна възраст трябва да се измести от „отслабване на всяка цена“ към запазване на чистата мускулна маса. Комбинацията от нискокалорична диета и продължителни кардио тренировки може да има обратен ефект, водейки до загуба на мускули. Мускулната тъкан е ключов актив за дълголетието, тъй като регулира кръвната захар, поддържа метаболизма и здравината на костите.

Консумацията на достатъчно протеин – препоръчително около 0.36 грама на килограм телесно тегло дневно – е от съществено значение за поддържането на мускулите. Мета-анализ от 2026 г., обхващащ 126 проучвания, потвърждава, че силовите тренировки значително подобряват силата както при жени в предменопауза, така и при тези в постменопауза.

3. Възприемане на алкохола като социално неутрален навик

Въпреки че „умерената консумация“ е широко разпространено правило, дори социалното пиене оказва влияние върху процеса на стареене. С напредването на възрастта тялото става по-чувствително към алкохола, тъй като метаболизмът се забавя и той остава по-дълго в организма.

„Алкохолът може да наруши структурата на съня, увеличава риска от рак и може да влоши много от проблемите, с които жените се сблъскват в средна възраст – нарушения на съня, промени в настроението, горещи вълни и метаболитно здраве“, обяснява Берзин.

4. Непознаване на основните здравни показатели

Една от сериозните грешки е пренебрегването на жизненоважни кръвни и метаболитни показатели. Д-р Берзин подчертава, че жените трябва да следят нивата на кръвното налягане, глюкозния метаболизъм, желязото, холестерола и липидите през целия си живот. „Първият знак, че стареете по-бързо, не трябва да бъде диагноза“, казва тя, като изтъква, че промените в тези маркери могат да сигнализират за проблем години преди появата на симптоми.

5. Изчакване на симптоми преди инвестиция в здравето

Най-голямата грешка, според д-р Берзин, е реактивният подход към здравето. „Много хронични заболявания се развиват незабелязано в продължение на години, преди да покажат каквито и да било симптоми“, добавя тя. Инвестицията в здраве не означава закупуване на модерни устройства или добавки, а изграждане на основи за здравословно стареене.

В заключение, основната идея е превантивната грижа. „Целта не е да се вманиачаваме по дълголетието“, казва Берзин. „Целта е да използваме времето, за да изградим мускулната, костната, метаболитната и сърдечно-съдовата система, с която ще живеем през следващите 40 години“.

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Източник: New York Post    
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