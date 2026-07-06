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Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони

Властите предупреждават за много висок риск от възникване на огнища на Крит, Хиос, Самос и Икария

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 08:25
Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos

Г ръцките власти обявиха най-високата степен на готовност заради опасността от горски пожари в части от страната. За днес е издадено предупреждение от четвърта степен – „много висок риск“, което обхваща остров Крит и няколко острова в Егейско море.

Според Министерството на климатичната криза и гражданската защита опасността е особено голяма в райони на Крит, както и на островите Хиос, Самос и Икария. Комбинацията от високи температури, сухо време и силни ветрове създава условия дори малко огнище да се разрасне бързо в мащабен пожар.

Властите призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни, да не палят огън на открито и незабавно да сигнализират при забелязан дим или пламъци.

Засилени мерки през този пожароопасен сезон

След тежките пожари през последните години Гърция започна подготовката за настоящия сезон по-рано от обичайното. Държавата увеличи броя на пожарникарите, противопожарните автомобили и специализираната авиация, която се използва при гасенето на големи огнища.

В борбата с пожарите вече активно се използват и съвременни технологии. Сред тях са дронове, термовизионни камери и сателитни системи, които позволяват огънят да бъде засечен още в първите минути след възникването му. Целта е пожарите да бъдат локализирани, преди да се разпространят върху големи площи.

Над 150 арестувани за палежи

От началото на годината гръцките власти са задържали повече от 150 души за умишлени палежи или за причиняване на пожари по непредпазливост.

Освен наказателните производства, са наложени и административни санкции на обща стойност над 620 000 евро. Властите подчертават, че тази година ще прилагат политика на нулева толерантност към нарушенията, които могат да доведат до възникване на пожари.

Защо Гърция е толкова уязвима

Гърция е сред европейските държави, които всяко лято са изправени пред едни от най-тежките горски пожари. Продължителните периоди на суша, екстремните температури и силните ветрове често превръщат дори малки огнища в бедствия, които застрашават населени места, туристически райони и защитени природни територии.

Миналото лято беше определено от Министерството на климатичната криза и гражданската защита като едно от най-тежките през последните десетилетия. По официални данни пожарите са унищожили над 9 милиона декара гори, земеделски земи и други площи.

Заради очакваните високи температури и през настоящото лято гръцките власти остават в повишена готовност и предупреждават, че рискът от нови големи пожари остава изключително висок.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Елена Дражева    
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