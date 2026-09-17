Свят

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

Инцидентът е станал на гръцкия остров Кефалония

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 13:33
17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон
Източник: iStock Photos

17-годишен младеж е пострадал тежко, след като се е сблъскал с кон, докато е управлявал електрическа тротинетка на гръцкия остров Кефалония. За това съобщава „Катимерини“, като се позовава на ЕРТ.

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Инцидентът е станал край селището Разата, докато младежът се е придвижвал в посока Аргостоли.

По информация на гръцките медии при все още неизяснени обстоятелства той се е блъснал в кон, който се движел в същата лента и в същата посока. Животното е било водено на повод от собственика си.

  • Младежът е транспортиран в Атина

След инцидента 17-годишният младеж е бил откаран в болницата на острова.

Заради сериозността на състоянието му обаче се е наложило той да бъде транспортиран по въздух до болница в Атина. Там е настанен за лечение в критично състояние.

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  • Задържаха собственика на коня

След произшествието собственикът на коня е бил задържан.

Срещу него е образувана преписка за причиняване на телесна повреда по непредпазливост.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петър Къдрев    
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